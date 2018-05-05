Pavlos Samios'un Türkiye’deki ilk sergisi ziyaretçilerini bekliyor

Yunanistan'ın önde gelen ressamlarından Pavlos Samios’un Türkiye’deki ilk sergisi, Nişantaşı Art Point Galeride ziyaretçilerini bekliyor.

Yunanistan'ın önde gelen ressamlarından Pavlos Samios’un Türkiye’deki ilk sergisi, Nişantaşı Art Point Galeride açıldı.

Resimlerindeki yoğun sembollerle metafiziksel bir vizyon sunan Samios, dönemin karakterine uygun olarak fresk ve tempera kullanarak da eserler üretiyor. Şimdiye kadar 75 kişisel sergi açan Samios’un sergisi 21 Mayıs’a kadar görülebilir. (KÜLTÜR SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 05 Mayıs 2018 21:31

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