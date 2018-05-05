'Nafile Dünya' Didim’de sahnelendi

Oktay Arıyıcı’nın 'Nafile Dünya' adlı oyunu, Aydın'da 10 Ekim Didim Umut Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelendi.

Oktay Arıyıcı’nın “Nafile Dünya” adlı oyunu, 10 Ekim Didim Umut Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelendi.

Didim Ticaret Odası Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezinde sahnelenen oyundan önce, 10 Ekim Didim Umut Tiyatrosu Derneği yöneticilerinden Türkan Şener konuştu. Şener “Didim’de yaşayan insanlardan oluşturduğumuz amatör tiyatro topluluğumuz, 8 aylık bir çalışmanın sonunda 2 saatlik bir oyunla siz değerli tiyatroseverlerin karşısında. Bizleri yalnız bırakmayan ve salonu dolduran herkese teşekkür ederiz. Derneğimizin kurucusu merhum Musa Kemal Bayar’ı saygıyla anıyoruz” dedi.

Yoğun ilgiyle karşılanan ve alkış alan oyunun sonunda, TBMM'de kadın oyuncuların sahneye çıkarılmamasını protesto eden kadınlar “Kadınız, özgürüz, sahnedeyiz” pankartı açtılar. (Aydın/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel

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Son Düzenlenme Tarihi: 05 Mayıs 2018 19:03

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