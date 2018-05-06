Nuray Sancar, 24 Haziran'da yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi Ã¶ncesi oluÅŸan ittifaklarÄ± ve seÃ§im hareketliliÄŸini yazdÄ±: De hayde karnaval baÅŸladÄ±!

Nuray SANCAR

“Bu ülke eÄŸlenceli aslÄ±nda. Tabii içinde yaÅŸamÄ±yorsanÄ±z.” Bu öyle vecize filan deÄŸil, bir tür halk deyiÅŸi. SÄ±k sÄ±k akÄ±l almaz ÅŸeylerin olduÄŸu, her gün ezberin bozulduÄŸu bir yer burasÄ± ve seçim süreci baÅŸlar baÅŸlamaz da siyasetin karnaval meydanÄ± oluÅŸuverdi.

ÖrneÄŸin 5 MHP’linin CHP’ye katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± törende bir salon dolusu insan faÅŸizme karÅŸÄ± omuz omuza tezahüratÄ±nda bulundu. Mersin’de Ä°yi Parti 100 kiÅŸilik mütevazÄ± bir kortejle 1 MayÄ±s’a katÄ±ldÄ±. Saadet Partisinin, üzerinde AnarÅŸizmin (ya da ÇarÅŸÄ± grubunun) simgesinin yer aldÄ±ÄŸÄ± pankartÄ±nda “Ä°ÅŸçiyi yaÅŸat ki devlet yaÅŸasÄ±n” yazÄ±lÄ±ydÄ±. Ä°yi Partili Ümit ÖzdaÄŸ dört partili bloÄŸun Abdullah Gül’ü aday göstermesi için iÅŸverenlerin kendilerine baskÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Bütün bunlar olurken Genel Kurmay BaÅŸkanÄ± ile sözcü Ä°brahim KalÄ±n “indim Gül’ün bahçesine” vaziyetindeydi. Abdullah Gül dostça bir ziyaret olduÄŸunu söyledi ama kimileri buna dost-modern darbe etiketini hemen iliÅŸtiriverdi.

ErdoÄŸan sanki 16 yÄ±ldÄ±r iktidarda deÄŸilmiÅŸ de baÅŸkasÄ± ülkeyi yönetiyormuÅŸ gibi, seçim vaatlerine OHAL’i kaldÄ±rmayÄ±, daha fazla özgürlük ve demokrasiyi sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±verdi.

OrtaçaÄŸ karnavallarÄ±nda halk birkaç gün boyunca günlük yaÅŸam gailesinden uzaklaÅŸÄ±r hiç içmediÄŸi kadar içer, hiç yemediÄŸi kadar yer, hiç küfür etmediÄŸi kadar küfreder ve deÅŸarj olurmuÅŸ. Ama sadece bu deÄŸil, karnaval toplumsal rollerin de ters yüz edildiÄŸi; kral maskesi takmÄ±ÅŸ bir baldÄ±rÄ±çÄ±plaÄŸÄ±n binlerce öteki baldÄ±rÄ±çÄ±plak tarafÄ±ndan kovalandÄ±ÄŸÄ±, TanrÄ±nÄ±n yeryüzündeki tecellisinin makaraya alÄ±nÄ±p maskaraya çevrildiÄŸi; simgesine her türlü hakaretin edildiÄŸi, taklit bir tahta soytarÄ±larÄ±n oturtulduÄŸu toplumsal parodiymiÅŸ aslÄ±nda. Bir imitasyon devrim provasÄ±.

Böylece halk o birkaç gün içinde baskÄ± ortamÄ±ndan kurtulur, haÅŸmetlilerin de teveccüh gösterdiÄŸi bu ÅŸenliklerde birikmiÅŸ bütün hÄ±ncÄ±nÄ± suret’ten alÄ±rmÄ±ÅŸ; devletin aslÄ±na yapÄ±lamayan resmine, krala yapÄ±lamayan taklidine yapÄ±lÄ±r. Karnaval bittiÄŸinde büyük eÄŸlenceden arta kalan döküntüler toplanÄ±r, herkes bÄ±ktÄ±rÄ±cÄ± ve bezdirici gündelik hayatÄ±na döner; kral yine bildiÄŸin kral, yoksul gene yoksul olarak yaÅŸamaya baÅŸlar, kÄ±rbaç sÄ±rta yine bildiÄŸin gibi inermiÅŸ. Gökten üç elma inmezmiÅŸ!

Bugünlerde bizde olan ise çok farklÄ±. Böyle bir karnavala asÄ±l iktidardakiler ya da iktidar namzetleri ihtiyaç duyuyor. HalkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na, ÅŸimdi hepsi, olmadÄ±klarÄ± bir figürün maskesini takarak çÄ±kÄ±yor. TÄ±rsak bir Gül’den demokrasi kahramanÄ±, post mu dost mu tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±r bir darbenin maÄŸduru; 90’larÄ±n faili meçhuller dünyasÄ±nÄ±n içiÅŸleri bakanlÄ±ÄŸÄ±ndaki kraliçesinin diktatöre kafa tutan bir özgürlükçü; MadÄ±mak KatliamÄ±ndaki yanÄ±k kokusunu hala üstünde taÅŸÄ±yan eski ÅŸeriatçÄ±dan hem anarÅŸist hem bir iÅŸçi haklarÄ± savunucusu çÄ±karan rabbim yumurtaya can veriyor!

AslÄ±nda 16 yÄ±ldÄ±r memleketin 50-50 ikiye bölünmesinde hepsinin çok önemli payÄ± oldu. Yetmedi, yurttaÅŸlarÄ±n kimliklerinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yerden dikiÅŸleri sökülmüÅŸ bir toplumun yaratÄ±lmasÄ±nda etkin bir rol oynadÄ±lar. Åžimdi barajÄ± aÅŸmak için gereken oyu yÄ±llarca köpürttükleri kimlik politikalarÄ±yla alamayacaklarÄ±nÄ±n, bu politikalarÄ±n kendi birleÅŸmelerini imkansÄ±z kÄ±lacaÄŸÄ± kadar seçmenleri de ayÄ±racaÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±ndalar. Geçici bir süre anarÅŸist de olabilirler, antifaÅŸist de özgürlükçü de. Böyle bir ittifakÄ±n koltuÄŸa yapÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ tek adama karÅŸÄ± bir devlet ve burjuva seçeneÄŸi olduÄŸunu gizlemek için iÅŸverenin aday baskÄ±sÄ±ndan da yakÄ±nabilirler. Ne de olsa karnaval kaldÄ±rÄ±r. Seçim biter, karnaval geçer, yere dökülenler toplanÄ±r sonra herkes eski yerine döner.

Öteki ittifaka baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda orada bir ÅŸenlik havasÄ± hakim deÄŸildi. Çünkü ne yaparsan yap kendi kendine muhalefet o kadar da eÄŸlenceli olmaz. Ama tam gri-kasvet ortama basmÄ±ÅŸken ittifakÄ±n küçük ortaÄŸÄ± Bahçeli’nin, Meral AkÅŸener’e cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adaylÄ±ÄŸÄ± için imza verecek olanlarÄ±n içinde “Fetö’nün seçmen ayaÄŸÄ±”nÄ±n olabileceÄŸini söylemesiyle ortalÄ±k Ä±ÅŸÄ±dÄ±. Åžimdiye kadar en yakÄ±nÄ±ndaki “Fetö”ye iÅŸaret edemeyen, siyasi ayak için dedektifçilik oynadÄ±ÄŸÄ± görülmeyen Cumhur ittifakÄ±nÄ±n kurucusunun, YSK önünde aday göstermek için imza kuyruÄŸuna girmiÅŸ yüz bin küsur “çaycÄ±, bakkal, esnaf, öÄŸretmen, doktor” vb.nin hepsini birden töhmet altÄ±nda bÄ±rakarak, Fetö dedektörü kÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda sahnede belirmesi, öteki mahallede de nihayet bir karnavalÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösterdi. YasasÄ± olmayan suç bulunuyor, hukuk karinesi çiÄŸneniyor, adalet terazisi devriliyor; ikinci bir emre kadar paÅŸa gönül yasasÄ± yürürlüÄŸe sokuluyordu.

Bu baÅŸlama iÅŸareti bundan sonrasÄ±nÄ±n da nasÄ±l geçeceÄŸini gösteriyor. FiÅŸlemeler, korkutmalar, sindirmeler; kendisinden olmayan herkese malum etiketler. YurttaÅŸ alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± için hot zotun aldÄ±ÄŸÄ± her yeni biçimle eÄŸleniyor.

Bu arada HDP sÄ±fÄ±r baraj ittifakÄ±na alÄ±nmadÄ±. Ahmet Türk arada bir “niye bizi de almadÄ±nÄ±z” diye sitem ediyor haklÄ± olarak. Böyle bir karnaval ortamÄ±nda onun partisinin de kral tepelemeye, 50 günlük bir dokunulmazlÄ±ÄŸa, ÅŸaka bir yana baraja takÄ±lmadan seçim sürecini geçirmeye ihtiyacÄ± var. Ama daha önemlisi memleketin de ihtiyacÄ± var.

Kendi kendine emekçilik oynayanlarÄ±n da HDP’yi terörist ilan ettikçe güçlendiklerini sananlarÄ±n da Kürt seçmeni dÄ±ÅŸladÄ±klarÄ± oyun, cümbüÅŸ cemaat sürüyor. Sürsün tabii, gözümüz yok!

Hem HDP’nin adayÄ± DemirtaÅŸ için baÅŸlayan kampanya da yeterince parlak. En yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±ya oy ver diyor. Bize sen’le deÄŸiÅŸir diyor, sen’le olur diyor. DemirtaÅŸ hapiste 1 kiÅŸilik bile olsa miting yapabiliyor! Hem halay da var, ÅŸenlik de. Oyumuzu veririz tabii, niye vermeyelim. Eminiz ancak biz’le deÄŸiÅŸir, barajlar yÄ±kÄ±lÄ±r.

Gerçekten de bu ülke eÄŸlenceli aslÄ±nda…

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 MayÄ±s 2018 01:12

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