Başakşehir Sivasspor'la puanları paylaştı: 1-1

Süper Lig'in 32'inci hafta açılış maçında Başakşehir ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı. Başakşehir'de Marcio Mossoro ve Arda Turan kırmızı kart gördü.

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta açılış maçında Sivasspor'u ağırladı. Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Başakşehir, zirve yarışının son haftalarında büyük yara aldı. Maçta goller Riad Bajic ve Volkan Babacan'dan (Kendi kalesine) geldi.

14'üncü dakikada Eljero Elia'nın asistinde topu ağlara gönderen Riad Bajic, bu sezon Başakşehir formasıyla 2. golünü kaydederek takımını 1-0 öne geçirdi.

Marcio Mossoro, 37 ve 38. dakikada üst üste gördüğü sarı kartlarla oyun dışı kaldı ve Başakşehir 10 kişi mücadele etmeye başladı.

90+2'de Robinho'nun ortaladığı topta Volkan Babacan topu kendi kalesine çeldi ve maçta 1-1'lik eşitlik sağlandı.

90+4'te Arda Turan da kırmızı kart gördü ve Başakşehir maçı 9 kişi tamamladı.

Bu sonuçla puanını 66'ya yükselten Başakşehir, yine 66 puanlı Galatasarayın ardından maç fazlası ile ikinci sırada bulunuyor. 48 puana yükselen Sivasspor ise ve yine maç fazlasıyla 6'ncı sırada bulunuyor. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Mayıs 2018 22:19

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