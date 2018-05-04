Trump: Kim Jong-un görüşmesinin mekanı ve tarihi yakında açıklanacak

ABD Başkanı Donald Trump, Kim Jong-un ile yapacağı görüşmenin tarihi ve mekanının belirlendiğini, ayrıntıların yakında açıklanacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptıpı açıklamada Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) lideri Kim Jong-un ile yapacağı görüşmenin mekanı ve tarihinin belirlendiğini açıkladı. Trump konuyla ilgili ayrıntıları yakında açıklayacaklarını söyledi.

Trump, Kuzey Kore'de tutuklu olan 3 ABD vatandaşı ile ilgili olarak da "Kuzey Kore ile çok somut görüşmeler yapıyoruz ve rehineler konusunda çok fazla şey çoktan yaşandı. Dün söylediğim gibi takipte kalın. Sanıyorum çok ama çok güzel şeyler göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, Kuzey Kore'de tutuklu bulunan 3 ABD vatandaşının bugün serbest bırakılmasını beklediklerini açıklamıştı. (DIŞ HABERLER)

Trump'tan Kim Jong-un görüşmesi açıklaması

Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile görüşecek

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Mayıs 2018 17:51

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