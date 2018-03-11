Trump'tan Kim Jong-un görüşmesi açıklaması

Donald Trump, Kim Jong-un ile yapması beklenen görüşmeye dair 'Belki hızla çıkıp gideceğim, belki de dünyanın en büyük anlaşmasını yapacağız' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) Lideri Kim Jong-un’la Mayıs ayında yapması beklenen görüşmeden ya dünyanın en büyük anlaşmasının çıkacağı ya da ikili zirvenin başarısızlıkla sonuçlanacağını söyledi.

Önceki gün Pensilvanya eyaletindeki bir mitingde konuşan Trump, “Kuzey Kore’nin barış yapmak istediğine inanıyorum. Bence zamanı geldi” diye konuştu. Trump, Kuzey Kore lideri Kim’in nükleer silahsızlanma müzakerelerinde ilerlemeye niyeti olmadığı sonucuna varması halinde ise hızla görüşmelerden çekileceğini söyledi. Trump, “Hey, görüşmede ne olacağını kim bilir? Belki hızla çıkıp gideceğim, belki de dünyanın en büyük anlaşmasını yapacağız” ifadelerini kullandı. Trump ve Kim arasındaki ‘tarihi’ görüşmenin tarihi belirlenmedi ancak Mayıs sonuna kadar ikilinin bir araya gelmesi bekleniyor.

GÜMRÜK VERGİSİ ÇIKIŞI

Öte yandan Miting sırasında Trump’ın dile getirdiği bir başka konu, çelik ve alimunyum için planlanan ek gümrük vergisiydi. Trump, AB’nin öncelikle kendi koyduğu bariyerleri ve kendi gümrük vergilerini kaldırması gerektiğini söyledi. Aksi takdirde AB ülkelerinden ihraç edilen otomobillere de gümrük vergisi getirereceğini belirterek, “Eğer bunu yapmazsanız, Mercedes Benz’e , BMW’ye de vergi getiririz” dedi. Çelikte yüzde 25, aliminyumda da yüzde 10 artacak gümrük vergileri yaklaşık iki hafta içinde yürürlüğe girecek. (DIŞ HABERLER)

Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile görüşecek

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mart 2018 19:40

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