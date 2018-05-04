Aydın’da 1 Mayıs öncesi gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

Aydın’da 1 Mayıs öncesi gözaltına alınan 10 kişi çıkarıldıkları savcılık tarafından serbest bırakıldılar.

Aydın’da 1 Mayıs öncesi gözaltına alınan Uğur dondurucu işçilerinin sendikalaşması ve 1 Mayıs hazırlık çalışmalarını yürütürken gözaltına alınan İsmail Doğan, Emek Gençliği Merkez Yöneticisi Yoldaş Taş ve Emek Gençliği üyesi Kazım Doğan’ın da içinde bulunduğu 10 kişi, bugün çıkarıldıkları savcılık tarafından serbest bırakıldılar. Gözaltına alınanların yakınları, sendika temsilcileri ve EMEP yönetici ve üyelerinin adliye önünde bekleyişleri, serbest bırakılanlarla kucaklaşmayla sona erdi. Serbest bırakılanlar “Faşizme karşı omuz omuza” sloganıyla karşılandılar.

Nazilli’de Uğur dondurucu işçilerinin sendikalaşma çalışmalarını sürdürürken 1 Mayıs öncesi gözaltına alınan İsmail Doğan, gözaltına alınmalarının tamamen keyfi bir tutum olduğunu belirterek: “Nazilli’de Uğur işçileri sendikal örgütlülüğünü büyütüyor ve işçi ve emekçiler, uzun yıllar sonra ilk defa Nazilli’de 1 Mayıs’ı kutlamaya hazırlanıyordu. Bunu hazmedemeyenler engellemek için harekete geçtiler. 1 Mayıs’ı terörize etmek istediler ama başaramadılar ve başaramayacaklar da. Nazilli işçi sınıfı, Uğur dondurucu işçileri, sendikal örgütlülüğünü büyütmek için mücadelesine devam ediyor ve bu mücadeleyi engelleyemezler.”

Aydın’da 1 Mayıs gözaltıları

Emek Partisi Aydın il örgütü,yaptığı açıklama ile 1 Mayıs öncesi gözaltına alınmalarınınAKP hükümetinin işçi ve emekçilerin alanlara çıkmasından duyduğu korkudan kaynaklı olduğunu ifade etti.

“24 Haziran öncesi tek parti tek adam rejimine karşı insanca yaşama ve insanca çalışma talep eden işçi ve emekçilerin, demokrasi ve özgürlük talep eden milyonların alanlarda hep birlikte bu taleplerini dile getirmelerini engelleme amaçlıdır” diyen EMEP açıklamasında şu ifadelere yer aldı:“AKP hükümeti devletin tüm kurumlarını olduğu gibi Aydın Emniyet Müdürlüğü’nü de AKP’nin propaganda bürosu gibi kullanıyor. Gözaltına alanlar, bizzat kendileri suç işliyorlar ve bu suçlarının cezasız kalmaması için hukuki olarak tüm haklarımızı kullanacağımızın bilinmesini isteriz. Partimize ve Emek Gençliğine yönelik,var olamayan illegal bir örgütün görüşleri doğrultusunda faaliyet gösterdiğimiz ve provakatif eylem gurubu olduğumuziftiraları için gerekli yasal girişimlerde bulunacağız. Emekten, barıştan, demokrasiden yana olan herkesi, 24 Haziran’da bu keyfi durumlara, tek adam, tek parti rejimine son vermek için dayanışma ve mücadeleye çağırıyoruz.” (Aydın/EVRENSEL)

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