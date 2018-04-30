Aydın’da 1 Mayıs gözaltıları

Aydın Merkez ve Nazilli’de sabah erken saatlerde ev baskınları düzenlendi, 10 kişi gözaltına alındı.

Aydın merkez ve Nazilli’de Emek Partisi İl Yöneticisi ve Türk Metal görevlisinin de aralarında bulunduğu 10 kişi sabah erken saatlerde evleri basılarak gözaltına alındı. Uzun namlulu silahlarla yapılan baskınlar ve gözaltılarla ilgili “1 Mayıs’la ilgili” açıklamasının yapıldığı bildirildi. Her yıl 1 Mayıs öncesi gelenek haline getirilen gözaltılara tepki gösteren Emek Partisi İl Başkanı Muammer Kahraman, gözaltılarla işçi ve emekçilerin taleplerini güçlü bir şekilde dile getirmesinin engellenmek istendiğini söyledi.

İşten çıkarılan Uğur Soğutma işçilerinden eylem

Türk Metal’in Uğur Soğutma Fabrikasında yürüttüğü çalışmanın görevlisi olan İsmail Doğan, sabah erken saatlerde Nazilli’de babasının evinden gözaltına alındı. Türk Metal Nazilli Şube Başkanı Mesut Dinç, gelişmelerle ilgili sendika binasında işçilere bilgi verdi. Sendikalarının örgütlenme çalışmalarını yürüten İsmail Doğan’ın gözaltına alınması ile ilgili Nazilli Emniyet Müdürlüğüne giderek görüştüğünü, emniyet yetkililerinin kendisine “1 Mayıs öncesi Türkiye’nin her yerinde yapılıyor. İsmail’i de 1 Mayıs sonrası çarşamba sabahı serbest bırakacağız” dediklerini aktardı.

Emek Partisi Aydın İl Sekreteri Yoldaş Taş ve Emek Gençliği Üyesi Kazım Doğan da Aydın merkezde gözaltına alındı. Bu arada Adnan Menderes Üniversitesinde (ADÜ) “Kampüs Cadıları”ndan bir öğrenci, Nazilli’de Kaldıraç Dergisi okuru 2 ADÜ öğrencisinin de sabah erken saatte gözaltına alındığı bilgisi edinildi. İlerleyen saatlerde Aydın merkezden 4, Nazilli 3 ve İncirliova’dan 3 olmak üzere toplam 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

‘SENİ DÖVMEDİM!’

Kazım Doğan’la aynı evde kalan arkadaşları, sabah erken saatlerde uzun namlulu silahları olan insanların evlerine geldiğini söyleyerek şunları anlattılar: “Polis olduklarını söylediler. Kazım’a gözaltına alacaklarını ve evi arama kararı olduğunu söylediler. Evi arama tutanağını tutan polise Kazım, ‘Sizi bir yerden tanıyorum ama çıkaramadım’ dedi. Polis ‘Seni dövmedim’ dedi. Kazım’ın telefon pin kodu ve bilgisayar şifresini istediler. Eğer vermezsen telefonun ve bilgisayarını alır götürürüz 6 ay geri alamazsın dediler. Kazım şifreleri söyledi ama onlar gene telefon ve bilgisayarı alıp götürdüler.”

HER YIL YAPILIYOR

Emek Partisi Aydın İl Başkanı Muammer Kahraman, “Aydın Emniyet Müdürlüğü tarafından 1 Mayıs öncesi insanları gözaltına almak gelenek haline geldi” dedi. Geçen yıl da 1 Mayıs öncesi nisan ayında birçok kişinin gözaltına alındığını ve birkaç gün sonra serbest bırakıldığını hatırlatan Kahraman, gözaltıların, “tek adam, tek parti rejimi”nin oylanacağı 24 Haziran öncesi, 1 Mayıs’ta işçi ve emekçilerin taleplerini daha güçlü dile getirmelerini engelleme amaçlı olduğunu belirtti. İktidarın kolluk güçlerini parti gücü gibi kullandığını dile getiren Kahraman, 1 Mayıs’ta alanları dolduracak olan işçi ve emekçilerin tek parti tek adam rejimine son vereceklerini dile getirdi. (Aydın/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 15:38

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