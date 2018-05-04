Türkiye Kupası yarı finalinde olaylı derbinin ardından Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş, PFDK'ye sevk edildi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında dün kaldığı yerden devam etmesine karar verilen Fenerbahçe maçına çıkmadığı için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde: "BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 03.05.2018 tarihli FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında yer almaya hak kazanmasına rağmen sahaya gelmemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle 2017-2018 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 8/1. maddesi ile Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

NE OLMUŞTU?

19 Nisan 2018 tarihinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçı 57. dakikada sahaya Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e de isabet eden yabancı maddelerin atılması sonucu hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edildi. Türkiye Futbol Federasyonu, konuya dair 25 Nisan'da verdiği kararla mücadelenin kaldığı yerden seyircisiz olarak devam etmesine hükmetti. Ancak Beşiktaş, TFF'nin kararını protesto ederek maça çıkmadı.

NE OLACAK?

Talimatlara göre Beşikaş, maça çıkmadığı için 3-0 hükmen mağlup sayılacak ve kupadan elenecek. Fenerbahçe Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'la karşılaşacak.

TFF'nin Beşiktaş'ı maça çıkmaması sebebiyle 2 yıla kadar turnuvadan men etme hakkı doğacak.

Siyah beyazlılar, bu sezon Türkiye Kupası'ndan kazandığı tüm gelirleri kaybedecek. (SPOR SERVİSİ)

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı iptal edildi

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Mayıs 2018 15:00

www.evrensel.net