Temel Karamollaoğlu’dan ‘100 bin imzada FETÖ  taraması’ çıkışına yanıt

Devlet Bahçeli’nin '100 bin kişi için FETÖ- PKK taraması' isteğine SP Lideri Temel Karamollaoğlu'dan sert yanıt geldi.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuru yaptı. Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına yanıt veren Karamollaoğlu, “FETÖ’yle kim yattı kalktı herkes biliyor” dedi.

Temel Karamollaoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı için Ankara İl Seçim Kurulu merkez ilçe seçim kurulları içerisinde yer alan Çankaya İlçe Seçim Kuruluna gelerek imza verdi. Karamollaoğlu, çıkışta yaptığı konuşmada, üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini söyledi.

Seçimin huzur içinde geçmesini dilediklerini belirten Karamollaoğlu, şu açıklamada bulundu: “Karar milletin. Saygılı olmak zorundayız. Parti genel başkanları yönetimleri dahil olmak üzere tüm vatandaşlar itidal içerisinde davranmalı. Kim seçilirse seçilsin kararları o alacak. Sadece destek verenleri değil tüm Türkiye’yi temsil edecekler.”

Gazete Duvar’dan Serkan Alan’ın aktardığına göre Bahçeli’nin “FETO, ‘100 bin taraftarım bir adayın etrafında birleşsin’ derse ne olacak” sözlerine yanıt veren Karamollaoğlu “Ben bu çirkinliklerin içine batmak istemem. Herkes kendi söylediğiyle. Bugüne kadar FETÖ’yle kim yattı kalktı herkes biliyor. Bunu kimsenin üstünün örtmesi mümkün değil. Bu usül benim usulüm değil. Allaha havale ediyorum gerisine karışmıyorum” dedi. (HABER MERKEZİ)

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