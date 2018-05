Recep Tayyip Erdoğan kimdir?

Erdoğan reddettiği Dolmabahçe mutabakatından an be an haberdarmış 'Dolmabahçe Mutabakatı'nı ısrarla reddeden ve 'Mutabakat ifadesini asla kabul etmiyorum' diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Dolmabahçe'de olup bitenden an be an haberdar olduğu ortaya çıktı.