Oscar Akademisi, Polanski ve Cosby'i ihraç etti

ABD'de Oscar ödüllerini dağıtan Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Bill Cosby ve Roman Polanski'yi ihraç etti.

ABD'li komedyen Bill Cosby ve Polonyalı Yönetmen Roman Polanski, Oscar ödüllerini veren Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden ihraç edildi. Akademi'den yapılan açıklamada, kararın üyelerin yaptığı oylamanın ardından alındığı belirtildi.

Uzun süredir cinsel saldırı suçlamalarıyla karşı karşıya olan Bill Cosby, Nisan 2017'da suçlu bulunarak hüküm giymişti. Roman Polanski ise 1977 yılında 13 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğunu kabul etmişti. Polanski 'Piyanist' filmiyle 2003'te En İyi Yönetmen ödülünü almıştı.

Yapımcı Harvey Weinstein da hakkında yapılan çok sayıda cinsel saldırı suçlaması sonrası geçtiğimiz yıl Akademi'den kovulmuştu.

Weinstein'a yönelik ifşalar ABD'de #MeToo hareketinin başlamasına vesile olmuştu.

BBC'nin haberine göre Akademi'nin 91 yıllık tarihinde sadece dört kişi üyelikten atıldı.

Akademiden atılan ilk isim 2004'te arkadaşına yolladığı gizli kalması gereken film tanıtımları internete düşen aktör Carmen Caridi olmuştu. (DIŞ HABERLER)

Bill Cosby, cinsel saldırıdan suçlu bulundu

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Mayıs 2018 08:24

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