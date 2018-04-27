ABD'li komedyen ve televizyon yıldızı Bill Cosby, cinsel saldırıdan suçlu bulundu. Cosby'nin cezası henüz kesinleşmedi.

ABD’li Komedyen Bill Cosby, cinsel saldırı iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulundu. 80 yaşındaki oyuncuya 30 yıla kadar hapis cezası verilmesi gündemde. Cosby, cezası kesinleşinceye kadar cezaevine gönderilmeyecek.

Bill Cosby 2004 yılında eski basketbolcu Andrea Constand’a uyuşturucu vererek cinsel saldırıda bulunmaktan yargılanıyordu. Davanın görüldüğü Philadelphia'daki bölge mahkemesi, 80 yaşındaki Cosby'nin, yöneltilen 3 ayrı cinsel taciz suçlamasından da suçlu bulunduğunu açıkladı.

BBC Türkçe’nin haberine göre savcılar, karar açıklandıktan sonra kullandığı kaba sözler nedeniyle, Cosby'nin kefaletle tahliyesine izin verilmemesini istedi.

Bu Cosby'nin ikinci kez hakim karşısına çıkışıydı. Jüri, geçtiğimiz yıl haziran ayında Cosby hakkında karara varamamıştı.

Pennsylvania'da yeniden görülen davada, Cosby’nin Constand’a 2006 yılında anlaşma tazminatı olarak yaklaşık 3.4 milyon dolar ödeme yaptığı ortaya çıktı.

Constand, kariyer tavsiyesi almak için Cosby’nin evine gittiğini ve üç tane mavi hapla uyuşturularak cinsel saldırıya uğradığını söylüyor.

Cosby’nin avukatları ise ikili arasında birden fazla kez karşılıklı rızayla ilişki kurulduğunu savunuyor. Ünlü komedyenin Constand’a “uyku problemi çektiğini söylemesi üzerine” yatıştırıcı ilaç verdiği öne sürülüyor.

COSBY ALEYHİNE 60’A YAKIN KİŞİ SUÇLAMADA BULUNDU

Bu, Bill Cosby hakkındaki tek suçlama değil. 50 yılı aşan bir süre içinde 60’a yakın kişi Cosby'nin kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu iddia ediyor. Ancak zamanaşımından ötürü bu suçlamalardan sadece biri mahkemeye taşınabildi.

Cosby hakkında suçlamada bulunan kadınlardan bazıları da duruşma salonundaydı ve kararın açıklanmasıyla gözyaşlarını tutamadı.

Bill Cosby, ABD'de 1984-1992 yılları arasında yayımlanan ve Türkiye'de çok sevilen Cosby Ailesi adlı diziyle şöhrete kavuşmuştu. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 12:03

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