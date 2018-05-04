Son Düzenlenme Tarihi: 04 Mayıs 2018 07:56
Fotoğraf: Akif Özdemir/DHA
17 yaşındaki N.Ç., kayınpederinin şiddetine maruz kaldı
04 Mayıs 2018 07:50
Adana'da kayınpederinin şiddetine maruz kalan 17 yaşındaki N.Ç., başı yaralı halde polise başvurdu.
Adana'da kayınpederinin şiddetine uğrayan 17 yaşındaki N.Ç., başından yaralı halde polis merkezine sığındı. N.Ç., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Merkez Yüreğir ilçesinde bir yakınıyla Köprübaşı Polis Merkezi'ne gelen N.Ç., kayınpederi tarafından dövüldüğünü söyledi. Başından yaralanan, vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluşan N.Ç., polis merkezine çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
N.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Adana/DHA)
Son Düzenlenme Tarihi: 04 Mayıs 2018 07:56
Mart ayında 25 kadın erkekler tarafından öldürüldü
www.evrensel.net