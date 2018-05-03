Saadet Partisi: OHAL'i kaldıracağız

Saadet Partisi Adana İl Başkanlığı seçime dair basın toplantısı yaparak 'OHAL’i kaldıracağız, yoksulluğa, yağmaya geçit vermeyeceğiz' dedi.

24 Haziran seçimlerine CHP, İYİ Parti ve Demokrat Parti ile “kuvvetler ayrılığı, güçlü Meclis, barış, uzlaşma, parlamenter sistemi öngören yeni bir Anayasa” temelinde oluşturulan ittifakla girecek olan Saadet Partisi Adana İl Başkanlığı basın toplantısı gerçekleştirdi.

İl binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Saadet Partisi Adana İl Başkanı Mustafa Gözütok, Türkiye’yi normalleştirmeye OHAL’i kaldırarak başlayacaklarını belirterek "Yolsuzluğa, yandaşlığa, yasağa ve yağmaya geçit vermeyeceğiz” dedi.

Kutuplaştırıcı değil, kucaklayıcı bir anlayış ile seçim çalışması yürüteceklerini dile getiren Gözütok, “Kuvveti değil, hakkı üstün tutup hizmeti esas alacağız. Bu coğrafya hepimizin. Acının tarafı olmaz. Acının ırkı, dili, rengi, bölgesi olmaz. Gazze de bizim, Cizre de bizim” dedi. (Adana/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mayıs 2018 12:27

www.evrensel.net