Rüzgar, çınarı deviremez

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğrencileri, İstanbul Üniversitesi'nin bütünlüğünün önemine dair Genç Hayat'a yazdılar.

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencileri

Orman Fakültesi 161 yıllık geçmişe sahiptir. Aynı zamanda orman fakültesini fakülte yapan iki önemli yanı vardır. Birincisi Türkiye'nin ilk Orman Fakültesi’dir, ikinci olarak Türkiye'deki ilk ormancılık mektebidir. Orman Fakültesi, İstanbul Üniversitesi'nin 6 kampüsünden bir tanesidir. Kendine ait bir Botanik Bahçesi, kendine ait bir arboretumu, ayrıca kendine ait bir araştırma Ormanı'na sahip ve tüm bunlar da büyük ve güçlü bir Bitki Müzesi'ni envanterinde bulundurduğunun bizzat göstergesidir. Kaldı ki ülkemizdeki diğer Orman fakültelerinin böyle bir envanteri de bulunmamaktadır. Bu kadar zenginlige sahip fakültemize ziyarete gelmek için ülkenin dört bir yanından öğrenci arkadaşlarımızın uğrak yeri olmaktadır. 2009'dan bu yana üniversiteleri bölmek adına başlattıkları girişimler ile şu an bizim üniversitemizi bölme kararı almışlar. Hatta bununla da yetinmeyerek İstanbul Üniversitesi'ni dağılmaya istekli olduğu yönünde bir beyanname de bulunmaktadırlar. Burada temel olarak sormamız gereken soru şudur: “Bu isteği kim sağladı, kimler bu üniversitelerin bölünmesini istiyordu ve şu anda öğrenimine devam eden biz üniversite öğrencilerinin neden bununla ilgili bilgisi yok?” Biz bunu istemiyoruz. Biz İstanbul Üniversitesi'nde kalmak istiyoruz. Biz bu üniversiteler içerisinde var olduk, üniversite içerisinde büyüdük ve bu üniversite içerisinde eğitim öğretim hayatımıza devam etme kararlılığındayız. Onlar belki fakültemizi bölmek isteyebilirler. Belki bizi ormanlarımızdan koparmak isteyebilirler. Belki direkt bulunduğumuz semti yok etmeyi isteyebilirler. Ancak biz buradayız. Başında da burada olduk. Sonuna kadar da burada olacağız. Okulumuzu almadan hiçbir yere gitmiyoruz. Şunu da unutmayalım. İstanbul Üniversitesiü, Orman Fakültesi; Orman Fakültesi, İstanbul Üniversitesidir ve biz peyzaj mimarlığı öğrencileri olarak sesleniyoruz: "Rüzgar belki kavakları devirir ama Çınar'a hiçbir şey olmaz."

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğrencisi

Aslında, benim için düşünülecek tek bir şey var: İstanbul Üniversitesi’nin bütünlüğü. Ben bu üniversiteye yatay geçişle geldim. Benim gördüğüm bir İstanbul Üniversitesi var, bende çizdiği bir portre var. Şu an onu yıkmaya çalışıyorlar ve bizim bütün mücadelemiz bu. Bazen bir sürü duyum alıyoruz siz mezun olana kadar İstanbul Üniversitesi’nde öğrenci olacaksınız, mezun olduğunuzda diplomanızda İstanbul Üniversitesi yazacak vs. gibi ama bunların hiçbiri bizi bölmeniz için yeterli sebepler değil, çünkü benim bir kardeşim var gelecekte belki bir çocuğum olacak. Etrafımda yanımda yöremde, İstanbul Üniversitesini kendine hedef edinmiş insanlar var. Hem kendim için hem onlar için bölünmesine izin vermeyeceğim.

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nden bir öğrenci

Markalaşmış bir üniversitenin adınınb yüzyıllar sonra değiştirilmesinin altındaki sebepleri çok merak etsem de kesinlikle öğrenmekten çekiniyorum. Her öğrenci bir CV’me yazabileceğim, adına yakışır eğitimli öğrenciler mezun eden bir okulu tercih etmek en basit düşüncemdi. Bir sürü çocuğu olduğu halde içlerinden bir iki tanesini bakamam diyerek evlatlık veren annenin o zavallı ve sinirli çocukları olmayı tabii ki kimse istemez ve tasarı geri çekilmedikçe sinirimiz artıyor. Koskoca bir çınarı köklerinden koparmaya çalışmak iyi niyetli olarak görülemez ve şahsen ben bu sürecin kurbanlarından olmak istemiyorum. Okulun adının ve yerleşkesinin değişmesi bütün köklü yapısını bozacak bir durum. Emin adımlarla ilerlemeyen adını değiştirmeyi düşünen bir okulun eğitimi ne kadar sağlam ve sahici olabilir ki? Sebebini öğrenemediğimiz durum ile sanırım tüm sektörleri ve halkı çok derinden etkileyecek bir yara açılıyor.

Berna Özçelik

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi

İstanbul Üniversitesi’ne 2015 yılında girdim ve tercih listemde yer alan tek üniversiteydi. Ben bu üniversiteyi köklü tarihi dokusunun getirdiği o samimiyet ve bir yandan da kaliteli eğitiminden dolayı seçtim. Şimdi ise okuduğum fakülte olan orman fakültesi de dahil olmak üzere bir çok fakülteyi İstanbul Üniversitesi’nden ayırarak bu köklü yapılanmayı parçalamaya çalışıyorlar.Orman fakültesi bahçesi, arboretumu ve uygulama ormanıyla bir bütündür. Fakültemizdeki çoğu ders uygulamalı olup çevremizdeki mevcut vejatasyonun çok büyük faydasını görmekteyiz.

Yasa tasarısı başından beri bizlere gerekli açıklamalar yapılmadan ilerliyor. Alınan karardaki fakültelerin akıbeti belli değil. Bizler karanlık bir geleceği olan eğitime itilmek istemiyoruz. İstanbul Üniversitesi’nde kalarak bu köklü üniversitenin ışığında ilerleyeceğiz.

Mürüvvet Sena Eliküçük

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi

İstanbul Üniversitesi'ni bölme girişimleri üniversitelere yönelik baskıların devamı niteliğinde olan bir durum. Bizler basit gerekçeler ile üniversitemizi bölmeye çalışanların bu kararlarına itiraz ediyoruz ve bu kararları tanımıyoruz. Mecliste halkı temsil etmesi gerekenlerin ise Beyazıt'ta yükselttiğimiz sese kulak vermelerini istiyoruz. Her fakülte özgürlüğüne kavuşup ait olduğu yerde -İstanbul Üniversitesi'nde- kalana kadar direneceğiz.

www.evrensel.net