Birgül Çoban’ı öldüren Ali Çeçen’e ağırlaştırılmış müebbet istendi

Birgül Çoban’ı katleden Ali Çeçen’in yargılandığı davada savcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

İstanbul Kasımpaşa’da 3 Haziran 2015’te sistematik işkenceye maruz bıraktığı Birgül Çoban’ı öldüren Ali Çeçen’in, yargılandığı davanın 2’nci duruşması İstanbul Adliyesi 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Yapılan kimlik tespitinin ardından Birgül Çoban ve Ali Çeçen’in çocukları H.Ç. (15) tanık olarak dinlendi. H.Ç, “Babam o akşam rakı almıştı. Evde annemle rakı içtiler. Babaannem geldi, anneme bir şeyler söyledi. Annem ağladı. Annem ve babam kavga etmeye başladı. Annem kriz geçirdi. Annem yarı çıplak vaziyette dışarı fırladı. Babam da arkasından koştu. Eline pompalı tüfeğini aldı. ‘Ne yapıyorsun?’ dedim. Beni dinlemedi. Annemin arkasından çıktı. Bir el silah sesi duydum. Sonrasını hatırlamıyorum” diye konuştu. avcı tüm delillerin göz önünde bulundurulduğunu ve Ali Çeçen’in, Birgül Çoban’ı, “kasten öldürdüğünü” ifade ederek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mahkeme de davayı 18 Mayıs’a erteledi. Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapıldı. Avukat İpek Bozkurt, savcının istediği cezanın kendilerinin de istediği ceza olduğuna vurgu yaparak, Ali Çeçen’in Birgül Çoban’ı kasten öldürdüğüne dikkat çekti. Açıklamada konuşan Birgül Çoban’ın annesi Maviş Çoban ise adalet istediklerini söyledi. (İstanbul/MA)

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