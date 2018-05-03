Polis 75 yaşındaki Perihan Pulat'ı böyle darbetti

Ankara'da hemen her basın açıklaması ve protestoya katılan 75 yaşındaki Perihan Pulat, 1 Mayıs'ta Kızılay'da yapılan “İşimi geri istiyorum” eyleminde polisin şiddetine maruz kaldı. Yüzünde ağır morluklar oluşan Pulat'ın darbedilme görüntüleri ortaya çıktı.

Olayın yaşandığı Konur Sokak’taki Mimarlar Odası Ankara Şubesi güvenlik kameralarına yansıyan olayda Perihan Pulat, önce polis tarafından kenara itiliyor. Polis tazyikli suyla eylemcilere saldırırken, Pulat, tepki gösteriyor. Polise bir mukavemet uygulamamasına rağmen bir sivil polis Pulat'ı sert biçimde itiyor. Yüzüstü yere düşürülen Pulat'ın yüzünde morluklar oluştu. Ardından çevrede bulunan vatandaşlar Pulat'a yardım etti. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mayıs 2018 12:39

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