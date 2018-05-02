75 yaşındaki Perihan Pulat eylemde darbedildi

‘İşimizi geri istiyoruz’ eylemlerinin başlangıcından itibaren süren polis saldırılarına önceki gün bir yenisi daha eklendi.

Yüksel Caddesi’nde eylem yapanlara önceki gün polis tarafından biber gazı ve TOMA ile saldırıldı. Saldırının ardından yine gözaltılar yaşanırken, bu esnada eyleme katılanlar da darbedildi.

Eylemin akşam ayağına da saldıran polis, bir kadının saçını koparırken, 75 yaşındaki Perihan Pulat’ı da darbetti. Darp sonucu Pulat hastaneye kaldırıldı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mayıs 2018 15:24

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