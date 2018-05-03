Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mayıs 2018 12:32
Ayşe Çelik
Hapisteki Ayşe Öğretmen bebeğini günde 45 dakika görecek
03 Mayıs 2018 10:57
'Çocuklar ölmesin' dediği için hapse giren Öğretmen Ayşe Çelik, 6 aylık bebeğini günde 45 dakika görecek.
Beyaz Show’a telefonla katılarak “Çocuklar ölmesin” dediği için 1 yıl 3 ay hapis cezası alan Öğretmen Ayşe Çelik, 6 aylık bebeğini ailesine gönderdi. Çelik bebeğini günlük 45 dakika görebilec
Beyaz Show’a telefonla katılarak “Çocuklar ölmesin” diyen Ayşe Öğretmen 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayşe Çelik, 6 aylık bebeği Deran ile birlikte 20 Nisan’da Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne girmişti.
Gazete Habertürk'ten Mehmet Kayahan'ın haberine göre; Çelik’in, cezaevi şartları nedeniyle bebeğini ailesine gönderdiği öğrenildi.
Çelik, savcılık izni doğrultusunda bebeğiyle günde bir defa, 45 dakika süreyle bir araya gelecek. (HABER MERKEZİ)
Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mayıs 2018 12:32
'Çocuklar ölmesin' diyen Ayşe Öğretmen bebeğiyle cezaevine girdi
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