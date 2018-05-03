Hapisteki Ayşe Öğretmen bebeğini günde 45 dakika görecek
Ayşe Çelik

Hapisteki Ayşe Öğretmen bebeğini günde 45 dakika görecek

    • 03 Mayıs 2018 10:57

    'Çocuklar ölmesin' dediği için hapse giren Öğretmen Ayşe Çelik, 6 aylık bebeğini günde 45 dakika görecek.

    Beyaz Show’a telefonla katılarak “Çocuklar ölmesin” dediği için 1 yıl 3 ay hapis cezası alan Öğretmen Ayşe Çelik, 6 aylık bebeğini ailesine gönderdi. Çelik bebeğini günlük 45 dakika görebilec

    Beyaz Show’a telefonla katılarak “Çocuklar ölmesin” diyen Ayşe Öğretmen 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayşe Çelik, 6 aylık bebeği Deran ile birlikte 20 Nisan’da Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne girmişti.

    Gazete Habertürk'ten Mehmet Kayahan'ın haberine göre; Çelik’in, cezaevi şartları nedeniyle bebeğini ailesine gönderdiği öğrenildi.

    Çelik, savcılık izni doğrultusunda bebeğiyle günde bir defa, 45 dakika süreyle bir araya gelecek. (HABER MERKEZİ)

    'Çocuklar ölmesin' diyen Ayşe Öğretmen bebeğiyle cezaevine girdi

    Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mayıs 2018 12:32
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