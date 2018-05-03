Dolarda yeni rekor: 4.2366 - 3 Mayıs 2018

ABD’de açıklanan imalat PMI verisi sonrası dolar, 4.2366 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandı.

ABD’de açıklanan imalat PMI verisi sonrası dolar, enflasyon verisi sonrası gördüğü 4.2310 tarihi rekoru da aşarak 4.2366 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandı.

Enflasyon sonrası 5.0709 lirayı gören avro, 5.04 - 5.05 lira aralığına döndoükten sonra, ABD verisiyle yeniden 5.06 lirayı geçti.

Avro/dolar paritesi de günlük yüzde 0.15 artışla 1.19 - 1.20 düzeyinde seyrediyor.

Dolarda önceki tarihi rekor önceki hafta çıktığı 4.1938 lira düzeyindeydi. Aynı hafta, euro da 5.1941 lira ile tarihi rekor düzeye yükselmişti.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) güne 104 bin 735 puan ile yatay başladıktan sonra, yüzde 1.25 düşüşle 103 bin 419 puana kadar geriledi.

'YILLIK ENFLASYON 10.85'İ BULDU'

Tüketici fiyatları Nisan’da yüzde 1.87 arttı yıllık enflasyon yüzde 10.85 ile çift hanede kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1.87 arttı ve yılın ilk dört ayındaki enflasyon yüzde 4.69 ile yüzde 5.0 olan yıllık hedefe yaklaştı.

TÜİK verilerine göre, yıllık enflasyon da yüzde 10.85'i bulurken, 12 aylık ortalamalara göre artış yüzde 11.06 düzeyine çıktı.

Yurtiçi üretici fiyatları da Nisan'da bir önceki aya göre yüzde 2.60 arttı ve dört aylık artış yüzde 8.03'ü buldu.

Böylece yıllık üretici enflasyonu yüzde 16.37'yi, 12 aylık ortalamalara göre üretici fiyatları artışları da yüzde 15.36'ya ulaştı.

ABD’de ISM İmalat Dışı Endeksi’nin Nisan’da 56.8’e gerilemesi ve PMI verilerinin beklentileri aşmasının güçlü bir ekonomiye işaret etmesinin ardından dolar yükseldi. (EKONOMİ SERVİSİ)

Nisan ayında enflasyon yüzde 10.85'e yükseldi

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mayıs 2018 18:39

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