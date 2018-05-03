Nisan ayında enflasyon yüzde 10.85'e yükseldi

Nisan ayında enflasyon yüzde 1.87 artışla yüzde 10.85'e çıktı. Enflasyonun beklentileri aşması sonrası dolar rekor kırdı.

TÜİK, nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisan ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,06, yurt içi üretici fiyatları yüzde 15,36 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 1,87, Yİ-ÜFE yüzde 2,60 artış gösterdi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON YÜZDE 12.24

Yıllık TÜFE, nisanda yüzde 10.23'ten yüzde 10.85'e çıkarken, çekirdek enflasyon ise 11.44'ten yüzde 12.24'e yükseldi.

Aylık TÜFE değişim beklentileri yüzde 1.20-2 artış bandında yer alırken, medyan bazında yüzde 1.6 artış tahmin ediliyordu.

Nisan ayında en yüksek fiyat artışı yüzde 28,52 ile kadın ceketinde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 32,41 ile sivri biberde görüldü.

Grafik: AA

DOLAR REKOR KIRDI

Enflasyonun beklentileri aşan bir yükseliş göstermesi sonrası dolar da 4.23'ü geçerek rekor kırdı. (EKONOMİ SERVİSİ)

Yüksek enflasyon sonrası dolardan yeni rekor

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mayıs 2018 10:44

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