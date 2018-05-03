Yüksek enflasyon sonrası dolardan yeni rekor

Dolar, enflasyonun beklentilerin üzerinde artması sonrası 4.23'ü geçerek rekor kırdı.

Dolar, enflasyonun beklentilerin üzerinde artması sonrası 4.23'ü geçerek rekor kırdı.

Dolar/TL, haftaya 4.05 seviyelerinde başlamıştı. S&P'nin not indiriminin de etkisiyle dün gece saatlerinde 4.1880'e kadar yükselerek 4.1955 seviyesindeki rekoruna yaklaşan dolar/TL bu sabaha 4.16 civarında başladı.

Kur, saat 10.04'de 4,20'den işlem görüyordu. Dolar, enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası 4,2310'a kadar çıktı.

Öte yandan avro da 5 liranın üzerine çıktı. Aynı dakikalarda avro/TL 5,0330 seviyesindeydi. (EKONOMİ SERVİSİ)

Nisan ayında enflasyon yüzde 10.85'e yükseldi

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mayıs 2018 10:21

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