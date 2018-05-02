Evlilik programlarıyla ünlenen Caner Toygar, AKP'den milletvekili aday adayı oldu.

Evlilik programlarıyla ünlenen medyatik isim Caner Toygar, AKP'den milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu. Toygar, adaylığını Instagram hesabından açıkladı.

İstanbul 3. Bölge'den aday olduğunu belirten Yoygar'ın açıklaması şöyle:

"Ülkemizin zorlu bir dönemden geçtiği bu zor süreçte millet aşkıyla büyüyen ve bu kutlu yürüyüşe ışık tutan ak parti ile çocuklarımızın gençlerimizin daha yeni ufuklara açılması daha güzel yarınlara kavuşması ve daha güçlü bir türkiye için bende varım...saygılarımla AK PARTİ istanbul 3.bölge milletvekili aday adayı CANER TOYGAR... " (HABER MERKEZİ)

Not: Açıklamadaki imla hataları Caner Toygar'a aittir

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