Kıbrıs’ta 1 Mayıs kutlaması: Barış engellenemez

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) de coşkuyla kutlanan 1 Mayıs'a Güney kesiminden de çok sayıda kişi katıldı.

1 Mayıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de (KKTC) coşkuyla kutlandı. PEO, DEV-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, BES, KOOP-SEN, DAÜ-SEN tarafından organize edilen kutlamaya Kuzey kesimden Emek Gençliği, PSAKD, Kıbrıs Sosyalist Partisi, Bağımsızlık Yolu, Devrimci Komünist Birlik gibi örgüt ve dernekler katılırken, Güney kesiminden çok sayıda örgüt de alandaydı. Kuzeydeki kutlamalar saat 17.30’da Lefkoşa Terminal’den başladı ve Kuğulu Parka yürünerek burada sendikalarla buluşuldu. Ardından, adanın güney kesimiyle buluşabilmek için sloganlar ve pankartlarla ara bölgeye yüründü.

“Ankara değil Lefkoşa”, “Ankara elini üstümüzden çek”, “Kıbrıs’ta barış engellenemez” sloganlarının atıldığı yürüyüşte “Gaçaman Gurtulaman Proletaryadan”, “Hold the Door yoldaş sendika gelecek”, “Sendikasız çalıştırılmak yasaklansın”, “Emeğin iktidarında yaşam özgürleşecek, üniversiteler özerkleşecek” pankartları dikkat çekti.

Yürüyüş sonrasında kuzey ve güney kesimleri birbirinden ayıran tampon bölgede PEO, DEV-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, BES, KOOP-SEN ve DAÜ-SEN adına PEO Genel Sekreteri Pambis Kiritsis tarafından Rumca ve DEV-İŞ Genel Başkanı Hasan Felek tarafından Türkçe olarak yapılan açıklamalarda emekçilerin bu yıl da 1 Mayıs’ta sosyal eşitsizliklerle karşı karşıya kaldığı, Kıbrıslı Rum ve Türk emekçiler olarak mücadele ve dayanışmanın artarak devam edeceği belirtildi. Kıbrıs sorununun bir an önce çözüme kavuşturulması istenen açıklamada, Kıbrıs’ı yeniden birleştirecek bir çözüm için iki toplum arasındaki uzlaşmanın yolunun görüşmeler olduğu söylenerek iki lidere de bu konuda adım atma çağrısı yapıldı. (Lefkoşa/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mayıs 2018 15:57

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