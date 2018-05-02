İran'da 5.2 büyüklüğünde deprem: 76 yaralı

İran'ın güneybatısında 5.2 büyüklüğünde deprem yaşandı.

İran'ın güneybatısındaki Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletine bağlı Siseht kentinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 76 kişinin yaralandığı bildirildi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, merkez üssü Siseht kenti olan depremin yerel saatle 08.38'de gerçekleştiği ve yerin 8 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

İRAN'DAKİ DEPREMDE 76 KİŞİ YARALANDI

İran devlet televizyonu, merkez üssü Siseht kenti olan depremde ilk belirlemelere göre 2'si ağır 76 kişinin yaralandığını duyurdu.

Depremin ardından bölgeye arama kurtarma ekiplerinin intikal ettiği belirtilirken yaralı sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi.

12 Kasım 2017'de İran-Irak sınır hattında meydana gelen depremde en az 537 kişi yaşamını yitirmişti. (AA)

Irak-İran sınırında 7.3'lük deprem: en az 537 ölü

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mayıs 2018 16:22

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