Zaman gazetesi davasında 10 sanığa hapis cezası

Kapatılan Zaman gazetesinin 18 yönetici ve çalışanının yargılandığı davada 10 sanığa 3 yıldan 9 yıla kadar değişen hapis cezaları verildi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından KHK ile kayyıma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin 18 yönetici ve çalışanının yargılandığı davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. 10 sanığa “silahlı terör örgütü üyesi olmak ve üye olmadan yardım” gerekçeleriyle 3’er yıldan 9’ar yıla kadar değişen hapis cezaları verildi. 5 sanık beraat etti, 3 sanığın ise dosyası ayrıldı. Davada, tüm sanıklar "darbeye teşebbüs" suçlamasından beraat etti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki görülen duruşmaya 9’u tutuklu, toplam 15 sanık katıldı. Sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmalarının ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı.

'DARBEYE SUÇLAMALARINDAN BERAAT

Mahkeme heyeti, tüm sanıkların “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve “Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlarından beraatine hükmetti.

Sanıklar Hakan Taşdelen, Ahmet Metin Sekizkardeş ve Faruk Akkan’a “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 9 yıl hapis cezası verildi. Aynı suçlama yöneltilen Osman Nuri Arslan, Ahmet İrem ve Yüksel Durgut ise 7 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklardan Murat Avcıoğlu’na ise “örgüte üye olmamakla birlikte bilerek isteyerek yardım” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilirken Cuma Kaya, Alaattin Güner, Hüseyin Turan aynı suçtan 5’er yıl hapis cezasına çarptırılarak tahliyelerine karar verildi.

3 SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Sanıklar Zafer Özsoy, Hüseyin Belli, Onur Kutlu, İsmail Küçük ve Ali Hüseyin Çelebi hakkında ise “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan beraat kararı verildi. Beraat eden sanık Zafer Özsoy’un tahliyesine de hükmedildi.

Sanıklar Osman Nuri Öztürk, Şeref Yılmaz ve Süleyman Sargın hakkında dava dosyasının ise ayrılmasına karar verildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, gazetenin eski yazarları Mümtazer Türköne, Şahin Alpay ve Ali Bulaç'ın da aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 31 sanığın, "anayasal düzeni, TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Sanıkların yargılanmasına, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 18 Eylül 2017'de başlanmıştı. Yargılama sürecinde 4 sanığın tahliyesine hükmedilmişti.

Tutuklu sanıklardan Şahin Alpay'ın yargılama sürecinde başvurduğu Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Alpay ile ilgili "hak ihlali" kararı vermişti. Alpay'ın tutukluluk durumunu yeniden ele alan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 11 Ocak 2018'de 'tutukluluk halinin devamına' karar vermişti. 16 Mart 2018'de Alpay'ın durumunu bir kez daha değerlendiren mahkeme heyeti, bu kez Alpay ile ilgili tahliye kararı vermiş ve ''yurtdışına çıkış yasağı" ile ''konutunu terk etmeme''den oluşan adli kontrol hükümleri uygulamıştı.

Davanın 5 Nisan tarihli duruşmasında mütalaasını açıklayan savcılık, Ali Bulaç, Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın, "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 29 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" ve 2 sanığın da "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek" suçlarından 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Mahkeme heyeti, aynı tarihli duruşmada tahliye taleplerini reddetmiş, dava dosyasının 20 sanık yönünden ayrılmasına karar vermişti.

Sanıklar Osman Nuri Arslan, Şeref Yılmaz, Faruk Akkan, Hakan Taşdelen, Murat Avcıoğlu, Zafer Özsoy, Cuma Kaya, Hüseyin Turan, Ahmet Metin Sekizkardeş, Alaatin Güner, Osman Nuri Öztürk, Süleyman Sargın, Ali Hüseyin Çelebi, İsmail Küçük, Onur Kutlu, Hüseyin Belli, Yüksel Durgut ve Ahmet İrem'in davalarının Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülmesine hükmedilmişti.

Dosyası ayrılan tutuklu sanık Adil Gülçek'in duruşmasının 11 Nisan’da yapılmasına karar veren heyet, dosyasını ayırdığı diğer sanık Sedat Yetişkin'in duruşmasının da 8 Mayıs’ta yapılmasını hükme bağlamıştı. (HABER MERKEZİ)

Gazeteci, Yazar Şahin Alpay tahliye edildi

AYM, Şahin Alpay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Mayıs 2018 00:16

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