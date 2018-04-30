TGS İzmir Şubesi 1 Mayıs’a çağrı yaptı

Türkiye Gazeteciler Sendikası İzmir Şubesi, gazetecileri 1 Mayıs’ta Gündoğdu Meydanı'nda olmaya davet etti

Türkiye Gazeteciler Sendikası İzmir Şubesi 1 Mayıs’ta Gündoğdu Meydanı’na çağrı yaptı.

Alsancak İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) önünde toplanarak Gündoğdu Meydanı’na yürüyecek olan Türkiye Gazeteciler Sendikası İzmir Şubesi, gazetecileri 1 Mayıs’ta alanda olmaya davet etti. TGS üyeleri saat 12.00’de Alsancak İzmir Gazeteciler Cemiyeti önünde toplanacak.

DAYANIŞMA GÜNÜNDE BİRLİKTE OLALIM

TGS İzmir Şubesinin yaptığı açıklamada, şu çağrı yapıldı: “Başta çatı örgütümüz İzmir Gazeteciler Cemiyeti olmak üzere, İzmir Yargı ve Güvenlik Muhabirleri Derneği, Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi, Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Ege Bölge Temsilciliği, Ege Magazin Gazetecileri Derneği, Sağlık Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi, Sağlık Eğitim Yerel Yönetim Politika Muhabirleri ve Dayanışma Derneği İle Genç Gazeteciler Platformu basın emekçilerini işçi sınıfının dayanışma gününde birlikte olmaya çağırıyoruz.” (İzmir/EVRENSEL)

İl il 1 Mayıs kutlamaları - 1 Mayıs 2018

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 18:02

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