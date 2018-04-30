Bandırma’da 1 Mayıs’a ortak çağrı

DİSK/Gıda-İş Sendikası Bandırma Temsilciliği, Bandırma’daki tüm işçi ve emekçileri Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak 1 Mayıs mitingine çağırdı.

DİSK/Gıda-İş Sendikası Bandırma Temsilciliği, açtığı stant ile farklı konfederasyonlara bağlı sendikalar ortak bildirim dağıtımı ve açıklama yaptı. DİSK’e bağlı Gıda-iş, Genel-İş, Emekli-Sen; Türk-İş’e bağlı Petrol-İş, Yol-İş; KESK’e bağlı Eğitim Sen, Tüm Bel-Sen, BES ve Birleşik Kamu-İş’e bağlı Eğitim-İş sendikaları Bandırmalıları bugün saat 11.30’da İDO önünde başlayacak olan yürüyüşe davet etti.

İl il 1 Mayıs kutlamaları - 1 Mayıs 2018

Burada konuşan Gıda-İş Genel Sekreteri Levent Gökçek, “Ülkemizde işçi ve emekçilerin çalışma ve yaşam koşulları, gün geçtikçe kötüye gidiyor. OHAL, işçi ve emekçilerin haklarına saldırı aracı haline geldi. İşçilerin ve sendikaların demokratik hak arama eylemleri OHAL bahanesiyle engelleniyor. Anayasal bir hak olan sendikalaşma hakkı gasbediliyor ve grevler yasaklanıyor” dedi. Çözüm için ortak mücadele ve birlik çağrısı yapan Gökçek, şöyle devam etti: “Taşeronlaştırmadan iş cinayetlerine, özelleştirmeden grev yasaklarına, kıdem tazminatının gasbından işsizlik fonunun patronlar tarafından yağmalanmasına kadar tüm emek düşmanı politikalara karşı işimiz, ekmeğimiz için, ülkemizin geleceği, demokrasi, barış ve adalet için 1 Mayıs’ta her yerde alanlardayız.” (Balıkesir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 17:41

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