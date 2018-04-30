ODTÜ Bilim Günleri: Sonsuz büyüme mümkün değil

ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi toplulukları tarafından düzenlenen 4. ODTÜ Bilim Günleri ikinci gününde yapılan etkinliklerin ardından sona erdi.

4. ODTÜ Bilim Günleri ikinci gününde katılımcılara bilimin farklı alanlarındaki güncel tartışma, gelişmeleri buluşturdu. ‘Sürdürülebilir Gelecek İçin Üniversitenin Rolü’ sunumuyla katkıda bulunan Prof. Dr. Ali Gökmen, “Sonsuz büyüme mümkün değil. Sürdürülebilir bir yaşam hedefi ancak mesai saatlerinin kısaltılmasıyla ve bugünkü ihtiyaçlar karşılanırken gelecek kuşakların da ihtiyaçlarının gözetilmesiyle mümkün olabilir” dedi.

İkinci gününde, ODTÜ fizik bölümü U1,U3 amfilerinde yapılan ve “Sürdürülebilir Gelecek İçin Üniversitelerin Rolü”,”Sosyal Bilimlerin Unutulan Kavramı: Devrim”, “Tarih Nasıl Okunmalı?”,”Biyosentez”gibi daha birçok sunum içeren 4.ODTÜ Bilim Günleri sona erdi. Prof. Dr. Ergi Deniz Özsoy’un hasta olması nedeniyle “Evrim ve Diyalektik Materyalizm” sunumu ve kapanış paneli gerçekleştirilemedi. İki gün süren etkinlik, katılımcıları bilimin farklı alanlarındaki güncel tartışma ve gelişmelerle buluşturdu.

Üniversite, ayrıca mahalle sakinlerinin yeşil iş kurmasına destek olarak kararlı ekonomik bir sistemin geliştirilmesine destek oluyor.

1960’LARDA EYMİR’DEN SU İÇİLİYORDU

Prof. Dr. Ali Gökmen “Sürdürülebilir Gelecek İçin Üniversitenin Rolü” sunumuna , karbondioksit salınımının özellikle son yüz yıllık süreçte ciddi ölçüde iklim değişikliğine yol açtığını ifade ederek, “Sürekli büyüme odaklı ekonomik bir sistem olan kapitalizm değişmeden doğa tahribatı son bulmayacak” dedi. ODTÜ’nün de doğa tahribatından nasibini almış durumda olduğunu dile getiren, Gökmen, “ODTÜ orman sit alanının delinmesi, 1960’larda içme suyu kaynağı olarak kullanılan Eymir Gölü 2000’li yıllara geldiğimizde bu işlevini kaybetmesi ve ODTÜ kendi bitkisel gıdalarını sağlayacak bir gıda ormanına sahipken günümüzde bu ormanın çim ormanı ile değiştirilmesi bunun örnekleridir”diye konuştu.

DOĞA TAHRİBATI OLMADAN DA YAŞANABİLİR

Doğa tahribatı üzerine de konuşan Gökmen, “Doğa tahribatına karşı ODTÜ’lü dağcıların kurduğu Ekoköy Girişimi, akademisyen ve mezunlar tarafından kurulan Güneş Köy Kooperatifi aslında doğa tahribatı olmadan da yaşanabileceğini gösteriyor. 1947-2000 yılları arasında dünyada büyüme hızı yüzde 2.2 iken, 2001’de yüzde 0.9, buradan da anlaşılacağı gibi sonsuz büyüme mümkün değil. Sürdürülebilir bir yaşam hedefi ancak mesai saatlerinin kısaltılmasıyla ve bugünkü ihtiyaçlar karşılanırken gelecek kuşakların da ihtiyaçlarının gözetilmesiyle mümkün olabilir” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 16:01

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