ODTÜ’de Marx’ın 200. yaşı onuruna heykel sergisi düzenlenecek

ODTÜ Sosyalist Düşünce Topluluğu, Karl Marx’ın 200. yaşı onuruna 'Gövde Toprakta Düşünce Ayakta' isimli heykel sergisi düzenliyor.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyalist Düşünce Topluluğu’nun (SDT), Karl Marx’ın 200. yaşı onuruna düzenleyeceği sergi 30 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nde ziyaret edilebilecek.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyalist Düşünce Topluluğu (SDT), Karl Marx’ın 200. yaşı onuruna “Gövde Toprakta Düşünce Ayakta” isimli heykel sergisi düzenleyecek. Heykeltraş Uygur Orhan’ın da katılımıyla kolektif bir şekilde hazırlanan sergi, 30 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında ODTÜ Mimarlık Fakültesinde ziyaret edilebilecek.

‘KALBİ EŞİT VE ÖZGÜR BİR DÜNYA İÇİN ÇARPAN HERKES KATILMALI’

Serginin ortaya çıkış sürecinde rol alan SDT üyesi Eren Orhan, süreci şöyle anlattı:

“Her şey hayalle başladı. ODTÜ'nün devrimci tarihinin somut bir parçası olmanın beslediği bir hayaldi bu. Geçtiğimiz yaz düşledik ilk defa bu günü. ODTÜ Sosyalist Düşünce Topluluğu olarak, üniversiteyi üniversite yapan, bilimi devrimci toplumsal bir belirleyene dönüştüren bilimsel sosyalizmin kurucusu Karl Marx neden görsel bir zenginlik olarak ODTÜ'de yok dedik ve bu heykelin kolektif bir biçimde inşa sürecine başladık. Hayali tamamlayan tek şeyin emek olduğu bilinciyle çok sıkı çalıştık. Türlü siyasi ve ekonomik zorluklara rağmen şimdi 'hayalete' sanatsal olarak vücut buldurmanın verdiği heyecanla sergimizi açıyoruz. Kalbi eşit ve özgür bir dünya için çarpan herkes katılmalıdır bu sergiye.” (Ankara/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 29 Nisan 2018 19:00

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