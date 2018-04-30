15 Temmuz'da kamyonlu fotoğrafıyla bilinen Şerife Boz'a suçlama

'15 Temmuz kahramanı' olarak ünlenen Şerife Boz'a darbe girişiminde yaşamını yitirenlerin aileleri dava açmaya hazırlanıyor.

AKP'den milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunan Şerife Boz'un 15 Temmuz darbe girişimi sırasında mahallesindeki kadınları toplayarak kamyonuyla Taksim'e çıktığına ilişkin haberin kurgu olduğu öne sürüldü. Darbe girişiminde hayatını kaybeden Mustafa Cambaz'ın oğlu Alparslan Cambaz, "Şehit aileleri olarak Boz'a dava açmaya hazırlandıklarını" duyurdu.

Şerife Boz, AKP İstanbul İl Başkanlığı'nda milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu. İddiaya göre Boz, başvuru formundaki görev kısmına '15 Temmuz kahramanı' yazdı.

'SAHTEKAR' SUÇLAMASI

OdaTV'nin haberine göre, Boz'un AKP'den aday adaylığını duyurmasının ardından açıklama yapan 15 Temmuz'da hayatını kaybeden Mustafa Cambaz'ın oğlu Alparslan Cambaz, "Bu sahtekar kadına şehit aileleri olarak dava açmaya hazırlanıyoruz" dedi.

Cambaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Evleri Taksim'e metroyla 10 dakikayken ve metro o gün bedavayken 16 Temmuz gecesi KUTLAMA ALANINA sürücülüğü olmadığı için kendi süremediği kamyonla gidip alana vardıklarındaysa sürücü koltuğuna oturarak gazetecilere poz veren ve onlarla birlikte düzmece bir haber üreterek milleti aldatıp her yerden yüklü miktarda para yardımı alan, kamyonlarını da İBB'ye kamyon yükü paraya satan, konferans için gittiği yerlerde özel olarak gezdirilmesi gerektiğini "Özel aracım nerede!" diye terör estirerek duyuran ve rezilliklere, istismara, dolandırıcılığa doymak bilmeyen bu sahtekar kadına şehit aileleri olarak dava açmaya hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Şerife Boz'a Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde helikopterlerin açtığı ateş sonucunda hayatını kaybeden Cuma Dağ'ın oğlu Ahmet Yavuz Dağ'dan da tepki geldi. Dağ, Twitter'dan "SahtekarsınŞerifeBoz" etiketiyle, "Bizim şehitlerimizin adını kimseler bilmez hatırlamazken bu karaktersiz kadını herkes Nene Hatun belleyip adını hatmetti. İşte zoruma giden bu ve bu kadını kim parlattı, kim patlamasına imkan verdiyse hakkımız olsun haram… Almayın mazlumun ahini çıkar aheste" diye yazdı. Dağ, "15 Temmuz'un gerçek mağdurları eğer biz Şerife Boz gibi 15 Temmuz simsarlarının hakkında dava açmazsak daha çok rahatsız oluruz bunlardan… Gelin birlik olup bunun gibi karaktersizlere şehitlerimizi kullandırmayalım…" dedi.

FOTOĞRAFI ÇEKEN GAZETECİ KONUŞTU

Öte yandan Şerife Boz'un hafriyat kamyonundaki fotoğrafını çeken Saliha Sultan kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada fotoğrafı 15 Temmuz günü değil, 16 Temmuz günü çektiğini belirtirken, fotoğrafın da hikayesini anlattı.

Saliha Sultan, fotoğrafı ikinci gün çektiğinin altını çizerken, "Basının '15 Temmuz'a kamyonuyla direnen kadın' minvalinde başlıklarla verdiği haberler beni de yanılttı. Yine utanarak söylüyorum, 'Ben bu fotoğrafı ikinci gece çektim, bu hanım niçin ilk gece gibi anlatıyor' diye düşündüm. Ama bunu yakın birkaç dostum dışında kimseye söylemedim" diye belirtti.

Boz'un röportajlarında, ilk gece köprüde olduğunu söylemesi üzerine utandığını da ifade eden Sultan, "15 Temmuz gibi halkımızın kahramanlık destanı yazdığı bir geceye 'eğer biri suistimal ediyorsa' gölge düşmesin, binlerce samimi insana laf gelmesin düşüncesi ile sustum. Ta ki dün gece Şerife Boz ile ilgili yayılan söylentiye kadar da böyle düşündüm. Dün gece huzursuzluktan sabaha kadar gözüme uyku girmedi açık söyleyeyim. Suçlamaları okudum vs. fakat detaylara baktığımda Şerife Boz'un röplerinde, konuşmalarında ilk gece köprüde olduğunu belirttiğini görünce ben de utandım" dedi.

15 TEMMUZ GECESİNİ BÖYLE ANLATMIŞTI

Şerife Boz, 12 Temmuz 2017'de Habertürk'ten Kübra Par'ın '15 Temmuz gecesi ne yaşadınız?' sorusuna şu yanıtı vermişti: "O gece herkes gibi ben de televizyon izliyordum. Eşim dışarıdan gelmiş, namazını kılmış odasına geçmişti. Yanına gidip köprünün çok kalabalık olduğunu söyledim. 'Askeri araçlar, tanklar falan var' dedim. O da gerçekten böyle olduğunu görünce ellerini dizine vurup evden gitti. Ben de çarşafımı sırtıma takar takmaz hiç düşünmeden çocuklarımı, torunlarımı alıp sokağa çıktım. Yol çok kalabalıktı. Sokağa çıktığımda ATM'lerin, fırınların önünde sıra vardı. Oradaki insanlara ağlayarak seslendim. O an, o kadar duygu yüklüydüm ki kendimde değildim."

Boz, söyleşide kendisini sokağa iten sebepleri de şöyle sıralamıştı: "Vatan sevgisi. Ben vatan âşığı bir insanım. Vatanımı, milletimi, bayrağımı çok seviyorum. Hiç korkmadan cihada gittim. Orada ölebilirdik. Fırının önünde kuyrukta bekleyen insanlara, 'Ekmeksiz yaşanır ama vatansız yaşanmaz. Ne olur ekmeği boş verin, parayı boş verin, kaç gün yiyeceksiniz?' diye seslendim. Ekmeği en fazla bir hafta yiyebiliriz. Cumhurbaşkanı'mızı çok seviyorum. Onun âşığıyım. Rabbim onu başımızdan eksik etmesin, ona hayırlı uzun ömürler versin, onu korusun. Onun çağrısına dayanamadım. O saatten sonra evde duramazdım. Mümkün değildi. Evde dursaydım vatanıma hainlik etmiş olurdum. Çünkü halkın seçmiş olduğu Cumhurbaşkanı'na o zulüm yapılmaz. Onu öldürmeye kalktılar. Bizim verdiğimiz paralarla, tankları götürdüler. TBMM 'yi bombaladılar, insanları öldürdüler. Rabbim bir daha yaşatmasın." (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 15:31

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