İşten çıkarılan Uğur Soğutma işçilerinden eylem

Aydın Nazilli’de kurulu kayyım yönetimindeki Uğur Soğutma'da Türk Metal üyesi 74 işçi, 'performans düşüklüğü' gerekçe gösterilerek işten çıkarıldı. İşini kaybeden üyeleri için Türk Metal Sendikası, işe iade davası açmak için hazırlıklarını sürdürürken, işten atma kararı işçiler tarafından protest edildi.

Açıklama yapan Türk Metal Sendikası Nazilli Bölge Sorumlusu Mesut Dinç, fabrikaya kayyım atanmasından sonra 2 ay içerisinde 74 üyelerinin işten çıkarıldığını söyledi:

“Uğur Soğutma fabrikasının 2 bin 29 çalışanı var. Bizim de sendikamıza üye 1000 üyemiz var. Kayyım heyeti, performans düşüklüğünü gerekçe göstererek 2 ay içerisinde 74 üyemiz olan işçi arkadaşlarımızın sözleşmelerini feshetmiştir. Sendika olarak, Uğur Soğutma önünde direnişimiz başlamıştır. İşten çıkartılan arkadaşlarımızın yerlerine yeni işçi alımları yapılıyor. Kanunlar gereğince eğer tekrar işçi alınacaksa, işten uzaklaştırılan işçi arkadaşlarımızı almak zorundasın. Direne direne kazanacağız. Bu işin peşini kesinlikle bırakmayacağız. İşçi arkadaşlarımızın fabrika içerisinde e-devlet şifreleri alınmıştır. Bu da kanunlar çerçevesinde yasal değildir ve suçtur. Alınan bu e-devlet şifreleri ile arkadaşlarımız sendikamızdan istifa ettirilmişlerdir. Bu önemli konu ile ilgili olarak da Savcılığa suç durusunda bulunarak, davalarımızı açacağız. Uğur'daki Kayyım heyeti bu sendikalaşmadan neden rahatsız oldu? Ben buradan bu soruyu soruyorum.” (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Nisan 2018 19:32

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