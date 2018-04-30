İngiltere İçişleri Bakanı Rudd istifa etti

İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, mültecilerin sınır dışı edilmeleri konusunda parlamentoyu yanılttığının ortaya çıkması üzerine istifa etti.

İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın mültecilere yönelik sınır dışı uygulamaları konusunda parlamentoyu yanlış bilgilendirdiği ortaya çıkınca, İçişleri Bakanı Amber Rudd istifasını verdi. Rudd’un istifasının Başbakan Theresa May tarafından kabul edildiği bildirildi.

Rudd, 2. Dünya Savaşı sonrasında başta Karayipler olmak üzere, eski sömürgelerden işçi olarak ülkeye gelen mültecilerin zorla sınır dışı edilmesine yönelik uygulamaları nedeniyle muhalefetin hedefi durumundaydı.

Rudd, sınır dışı uygulamasında bakanlık içinde sayısal hedefler koyulduğu yönündeki iddialarla ilgili, parlamentonun konuya dair araştırma komisyonu önünde “bilgisi olmadığını” söyleyerek, kendini savunmuştu. Ancak uygulamanın Rudd’un talimatı ve bilgisi çerçevesinde hayata geçirildiği ortaya çıkmıştı.

Son olarak Rudd’un sınır dışı uygulamasındaki sayısal hedefleri Başbakan May’e aktardığı bir mektup basına sızmıştı.

Rudd’un adı, İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Parti’nin potansiyel lider adayları arasında da geçiyordu.

Rudd, Kasım ayından bu yana May hükümetinden istifa eden 4. bakan oldu. Daha önce Savunma Bakanı Michael Fallon, Başbakan Yardımcısı Damian Green ve Eğitim Bakanı Justine Greening istifalarını vermişti. (AA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 09:42

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