İngiltere Başbakan Yardımcısı Damian Green, istifa etti

İngiltere hükümetinde Başbakan Theresa May'e en yakın isimlerden Damian Green, bilgisayarında 'porno bulunduğu' iddiaları sonrası istifa etti.

Arif BEKTAŞ

Londra

İngiltere’de May hükümetinde kayıplar devam ediyor. Başbakan Theresa May’den sonra hükümetin en güçlü üyesi olarak ifade edilen Başbakan Yardımcısı Damian Green de istifa etti. Başbakanla aynı üniversitede okuyan, on yıllardır beraber politika yapan ve hükümet içinde Başbakan May’e yakınlığı ile bilinen Green’in istifasının, May Hükümetini iyice zora sokacağı yorumları yapılıyor.

PORNOGRAFİ VE TACİZ

Dün akşam saatlerinde istifasını sunan Green hakkında bakan olmadan önce bilgisayarında pornokrafık imgelerin bulunması nedeniyle soruşturma açılmıştı. Bir kadın gazeteciye de cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Green için ikinci bir soruşturma da Başbakan May tarafından yapılması istenmişti. Bu soruşturmanın sonucunda May, Damian Green’i 10 numaraya çağırarak istifasını istemişti.

Başbakana istifa mektubunu sunan Green, bilgisayarındaki imgelerden haberdar olmadığını ve kadın gazeteciye de tacizde bulunduğunun farkında bile olmadığını öne sürerek, “Belli ki, bu kadın arkadaş benim davranışlarımdan rahatsız olmuş. Bundan dolayı özür dilerim” diyerek istifa etti.

BAŞBAKAN MAY ZORDA

İngiltere’nin AB’den ayrılması süreci (Brexit) başta olmak üzere bir çok konuda zor bir dönemden geçen May hükümetinde, son iki ay içinde 4 istifa gerçekleşti.

Daha önce Savunma Bakanı Michael Fallon cinsel taciz iddiaları üzerine ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Priti Patel’in ise İsrailli yetklilerle gizli görüşmeler yapması nedeniyle istifa ederken, partinin Başbakanlık Politika Kurulu Başkanı George Freeman da, parti içindeki sorunları gerekçe göstererek istifasını sunmuştu.

Başta muhalefetteki İşçi Partisi olmak üzere, bir çok kesim May’in istifasını da dillendirmeye başladı. Eleştiriler karşısında May hükümetinin fazla dayanamayacağı ve bir erken genel seçim kararı alması bekleniyor.

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Aralık 2017 09:57

www.evrensel.net