Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: Öğretmen atamaları seçimden sonra

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, 25 bin öğretmen ataması için mülakatların başladığını belirterek 'Seçimden sonra atamaların hepsini ilan edeceğiz' dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ataması yapılacak 25 bin öğretmen için mülakatların başladığını belirterek, "İnşallah seçimden sonra atamaların hepsini ilan edeceğiz" dedi.

Manisa'da bu yıl 478'incisi düzenlenen Uluslararası Mesir Macunu Festivali kapsamında Sultan Camii'nden mesir saçımına katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, daha sonra AKP Manisa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

'AVRUPA ÜLKELERİNİN İLERİSİNDEYİZ'

DHA'nın aktardığına göre buradaki konuşmasında AKP iktidarı döneminde eğitime 584 bin öğretmen ataması yaptıklarını söyleyen Yılmaz, öğretmen başına düşen öğrenci sayısında düşüş yaşandığını savundu. Avrupa ülkerlerinden ileride olduğumuzu öne süren Bakan Yılmaz, "Öğretmen başına düşen öğrenci sayısının da belli bir sevide olması lazım. Biz gelmeden önce 28 öğrenciye bir öğretmen düşerken, şimdi 17 öğrenciye bir öğretmen düşüyor. Bu oran Kore'de aynı, Japonya'da da, İngiltere'de de aynı. Fransa ise bizden daha fazla. Dün Avrupa ülkesinin gerisindeyken, bugün ilerisindeyiz" dedi.

'ATAMALARIN İLANI SEÇİMDEN SONRA'

25 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını söyleyen Bakan Yılmaz, bunun için illerde mülakat çalışmalarının başladığını söyledi. Bakan Yılmaz, öğretmen alımlarıyla ilgili çalışmaların haziran ayında biteceğini belirtip "Aslında mayıs ayı sonunda çalışmalar biterdi. Ancak, değerlendirmeler olacak. Tercihleri alacağız. İnşallah seçimden sonra atamaların hepsini ilan edeceğiz" dedi.

Bakan Yılmaz'a konuşmasının ardından AKP Manisa İl Başkanı Berk Mersinli tarafından çiçek ve içinde Mesir macunu bulunan sepet hediye edildi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Nisan 2018 19:19

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