AKM'nin yıkımında oluşan toz bulutu ve gürültü paniğe sebep oldu

Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkım çalışmaları devam ediyor. Bugün de AKM'nin ön cephesi kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Yıkım sırasında oluşan gürültü ve toz bulutu Taksim Meydanı'da panik yaşattı. Bu anlar bir amatör kamera tarafından kaydedildi. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Nisan 2018 16:44

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