Balyoz davasında tutuklanıp tahliye edilen Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek hayatını kaybetti.

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek bu sabah hayatını kaybetti. Örnek’in Ergenekon soruşturmasındaki ‘Darbe Günlükleri’ni yazdığı iddia edilmişti. Örnek, 'Balyoz' davasında tutuklandıktan sonra tahliye edilmişti.

Örnek, 15 gündür Koç Üniversitesi Hastanesi'nde iç organlara bağlı rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Örnek'in durumunun ağırlaşması üzerine 3 gün önce yoğun bakım servisine alındığı bildirildi. Örnek, sabah 07.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

'DARBE GÜNLÜKLERİ'Nİ YAZDIĞI İDDİA EDİLDİ

‘Ayışığı, Sarıkız ve Eldiven’ başlıklı günlükler 2007’de Nokta dergisinde yayınlanmıştı. Özden Örnek kendisine ait olduğu öne sürülen günlükteki darbe girişimi iddialarını yalanlamış ve “Komutanlığım döneminde hiçbir zaman günlük tutmadım. Böyle bir günlüğüm mevcut değildir. Haberler tamamen uydurmadır” demişti. Örnek, sadece 1957-81 döneminde tuttuğu Hatıratlar olduğunu belirterek “Tutulan notlar günlük değil hatırattır. Bu dönemden sonra ve komutanlık sırasında günlük tutulmamıştır. Karargahta günlük programlarım düzenli olarak kaydedilmekteydi. Günlük programlar ve ziyaretleri alıp bunlar üzerinden tamamen senaryo yazılmış” demişti.

Günlükleri yayınlayan Nokta dergisine baskın düzenlenmiş ve bir süre sonra dergi kapanmıştı. Ayrıca derginin genel yayın yönetmeni olan Alper Görmüş hakkında, hakaret ve iftira suçlamalarıyla dava açılmış, dava beraatle sonuçlanmıştı.

'BALYOZ'DA TUTUKLANIP TAHLİYE EDİLDİ

Örnek, 2011'deki 'Balyoz' davasında tutuklandıktan sonra 2014 yılında Anayasa Mahkemesi'nin davayla ilgili hak ihlali yapıldığı yönündeki kararının ardından cezaevinden tahliye edilmişti.

Özden Örnek, 2014 yılında Nergiz Yayınları'ndan çıkan 'Sözde Darbe Günlükleri' kitabını yazdı.

OĞLUNU 3 AY ÖNCE KAYBETTİ

Örnek'in 43 yaşındaki oğlu Burak Örnek de 3 ay önce hayatını kaybetmişti. (HABER MERKEZİ)

Darbe Günlükleri Ergenekona dahil edildi

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Nisan 2018 10:00

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