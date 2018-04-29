Güney Kore: Kuzey Kore nükleer test alanını mayıs ayında kapatacak

Güney Kore'den yapılan açıklamada Kuzey Kore'nin nükleer test sahasını mayıs ayı içerisinde kapatacağı açıklandı.

Güney Kore Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada Kuzey Kore’nin nükleer test alanının mayıs ayında kapatılacağı belirtildi.

Punggye-ri bölgesindeki sürecin yerli ve yabancı uzmanlar tarafından yürütüleceği, Güney Kore ve ABD’nin de gözlemci olarak davet edileceği açıklandı.

Cuma günü Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) Devlet Başkanı Kim Jong-un ile Kore Cumhuriyeti (Güney Kore) Cumhurbaşkanı Moon Jae-in tarihi zirvede bir araya gelmiş ve uzlaşıya vardıkları konulardan biri de yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması olmuştu.

Cumartesi günü ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore ile yarımadanın nükleersizleştirilmesi konusunda görüşmeler gerçekleştireceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Yoon Young-chan’in açıklamasında Kuzey Kore’nin saat dilimini de Güney Kore ile aynılaştıracağını belirtti. Şu anda iki ülke arasında yarım saatlik fark bulunuyor.

Kuzey Kore’den şu ana kadar konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı.

PUNGGYE-Rİ NÜKLEER TEST SAHASI

Kuzey Kore'nin dağlık kuzeydoğusunda yer alan bölgede 2006'dan bu yana altı nükleer test gerçekleştirildi. Testler, Mantap Dağı'nın altındaki tünel sistemi içerisinde hayata geçirildi. 17 Eylül 2017'deki test, 6.3 şiddetinde depreme neden olmuştu. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 29 Nisan 2018 07:49

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