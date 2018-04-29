Wikipedia tam 1 yıldır yasak

Özgür Ansiklopedi Wikipedia, Türkiye’de tam 1 yıldır yasaklı.

Wikipedia (Vikipedi) ‘Suriye İç Savaşı’na yabancı müdahalesi’ (Foreign involvement in the Syrian Civil War) ve ‘Devlet destekli terörizm’ (State-sponsored terrorism) başlığında yazılan maddelerin içeriğindeki bazı ifadeler nedeniyle 29 Nisan 2017’den bu yana, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla Türkiye’den erişime kapalı.

BTK’nin internet sitesinde yer alan açıklamada, yasakla ilgili ‘yapılan kontrollerde Wikipedia’nın kamuoyunu yanlış yönlendirme ve algı oluşturma amaçlı bilgiler paylaştığının tespit edildiği’ ifadeleri yer alıyor.

Kullanıcıların desteği ile içeriklerin üretildiği gönüllü bir ağ olan Wikipedia, “özgür ansiklopedi” sloganı ile bilginin özgürleşmesini ve kamusallaşmasını savunuyor.

250’den fazla dilde ansiklopedik içeriğe sahip olan siteye erişim, bütün dillerde engellenirken Wikipedia’nın bağlı olduğu Wikimedia Vakfının Genel Müdürü Katherine Maher, bu yılın ocak ayında, siteye uygulanan erişim yasağına gerekçe olarak gösterilen maddenin yayından kaldırıldığını belirterek, “Türkiye’deki otoriteler bu makalelerin son halini incelememiş olabilir. Erişim yasağının hâlâ neden devam ettiğinden emin değiliz” dedi.

WIKIPEDIA: TÜRKİYE’Yİ ÖZLEDİK

Wikipedia, erişim engellemesi üzerine, Mart ayında bir kampanya başlattı. Wikipedia’dan yapılan açıklamada, “Bir sabah uyansanız ve Wikipedia’ya erişemeseniz ne hissederdiniz? Türkiye 10 ay önce bu durumu yaşadı. Türkiye’de yaşayan 80 milyon insan bir anda Wikipedia’yı okumaktan ve Wikipedia’ya destek vermekten alıkonuldu. İşte bu yüzden bu hafta boyunca Türkiye ile ilgili bilgiler paylaşacağız. #WeMissTurkey (Türkiye’yi özledik) hasthagiyle bize Türk kültürüyle ilgili soruları sorun ve biz de bütün bir hafta boyunca bilgileri güncelleyelim” ifadeleri kullanıldı.

Engellemenin ardından farklı dillerde katkıda bulunan Wikimedia topluluğu üyeleri tarafından engelin kaldırılması yönünde çağrının yapıldığı bir mesaj hazırlandı ve imzaya açıldı. İtalyanca Wikipedia kullanıcıları “Türkiye toplumuyla dayanışma içinde olduklarını” ifade etti ve İtalyanca Wikipedia sayfalarında engellemeyi duyuran ve kaldırılması yönünde çağrı yapan bir duyuru yayımlandı. Türkçe Vikipedi ise sansüre tepki olarak logosundaki “Vikipedi” adının ve “Özgür Ansiklopedi” sloganının üzerine siyah bant yerleştirdi. bantın üzerinde “özledik” ifadesi yer alıyor. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Nisan 2018 17:27

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