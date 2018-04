Sur ve Hasankeyf için eylem: Doğamıza, kültürümüze sahip çıkalım

'28 Nisan Sur ve Hasankeyf için Küresel Eylem Günü' dolayısıyla açıklamalar yapıldı, 'Sur ve Hasankeyf'in yıkımı durdurulsun' dendi.

Hasankeyf ve Sur Küresel Eylem Günü nedeniyle Diyarbakır’da ve İzmir'de eylem yapıldı. Diyarbakır Sur’da devam eden yıkımın ve Hasankeyf’in sular altında bırakılmasının durdurulması için yapılan eylemde “Tarihimize, doğamıza ve kültürümüze sahip çıkalım” çağrısı yapıldı.

"Sur’un Yıkımına Hayır Platformu"nun çağrısıyla Ulu Camii önünde toplanan kalabalık, Dengbej Evi’ne yürüdü. Aralarında HDP milletvekilleri Felaknas Uca, Garo Paylan, Ali Atalan, Sibel Yiğitalp, Hüda Kaya, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Müzisyen Ferhat Tunç, HDP, EMEP, CHP, DİSK, KESK, ve TMMOB üye ve yöneticilerinin olduğu çok sayıda kişi katıldı. "28 Nisan Sur ve Hasankeyf için Küresel Eylem Günü" dolayısıyla Dengbej Evi’nde basın açıklaması yapıldı.

‘SUR SAHİPLERİNE TESLİM EDİLMELİ’

İlk olarak Sur için yapılan basın açıklamasını Sur’un Yıkımına Hayır Platformu’nun Eş Sözcüsü Büşra Cizrelioğlu okudu. Dicle nehrinin kenarında bulunan Sur ve Hasankeyf’in ekonomik ve siyasi çıkarlar uğruna yıkımlara maruz bırakıldığını dile getiren Cizrelioğlu, bu politikalar karşısında yapılabilecek çok şey olduğunu söyledi.

Sur’da yıkımın tüm itirazlara rağmen devam ettiğini belirten Cizrelioğlu, “Sur’u korumak isteyen herkesi öncelikle Sur’un tarihine ve üzerinde yaşayan toplulukların yaşam biçimine saygılı olmaya davet ediyoruz” diyerek taleplerine dair şunları paylaştı: 6 mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırılmalı, mahalleler uluslararası uzman heyetlere ve ilgili kent dinamiklerinin incelemesine açılmalıdır. Acele kamulaştırma kararı kaldırılmalı, bu kararlara şu ana kadar yapılan uygulamalara itirazın hukuk yolu açık tutulmalıdır. Kentsel dönüşüm bir an önce durmalıdır. Surlular evine dönmelidir. Alipaşa ve Lalebey mahallelerinde yapılan evlerin tümü mülk sahiplerine teslim edilmeli, bu evler hiçbir koşulda şirketlere verilmemeli, ticari faaliyetler için değil yurttaşların barınma ihtiyacı için kullanılmalıdır. Surlular evlerine ve mahallelerine geri dönmeden, Sur kenti asıl sahiplerine teslim edilmeden buradaki sorunlar çözülmeyecektir.

İNSANLIĞIN ORTAK MİRASI

Cizrelioğlu’dan sonra Hasankeyf için yapılan basın açıklamasını Sur’un Yıkımına Hayır Platformu’nun Eş Sözcüsü Talat Çetinkaya okudu. Dünyaca bilinen Efes, Truva ve Kapadokya’dan birçok konuda daha değerli olan Hasankeyf’in UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’ne alınmamasını eleştiren Çetinkaya, “21 yıldır gündemde olan Ilısu Barajı ve HES Projesi, Hasankeyf’i ve Dicle Nehrini sular altında bırakmayı ve koskoca bir coğrafyayı yok etmeyi hedeflemektedir” dedi.

'HERKESi SAHİPLENMEYE ÇAĞIRIYORUZ'

Çetinkaya, “BM, AB ve ilgili uluslararası örgütler başta olmak üzere; sanatçı, aydın ve yazarları, ekoloji hareketlerini, kent hareketlerini, kadın örgütlerini; STK’ler, platform ve inisiyatifleri, duyarlı siyasi parti ve sendikaları, meslek örgütleri ve odalarını, bütün duyarlı çevreleri ve halklarımızı Sur ve Hasankeyf antik kentlerini sahiplenmeye davet ediyoruz. Bu kentler insanlığın ortak mirasıdır, herkese aittir. Dolayısıyla herkesi ilgilendirir” dedi.

Basın açıklamasından sonra Ferhat Tunç, Sur ve Hasankeyf için şarkı söyledi. (Diyarbakır/EVRENSEL)

'HASANKEYF ALLİANOİ GİBİ YOK OLMASIN'

İzmir’in Bergama İlçesi’nde 12.500 yıllık Hasankeyf’in Ilısu Barajı suları altında bırakılmak istenmesine karşın basın açıklaması yapıldı.

Bergama Kültür Merkezi BerKM’de yapılan basın açıklaması EGE Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) ile Bergama Çevre Platformu tarafından yapıldı. Türk Tıp Tarih Kurumu, Veli-Der, Eğitim-Sen ve Bergamalı Bisikletçilerin de destek verdiği basın açıklamasına, Allianoi Kazı Heyeti Başkanı ve Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Yaraş, Türk Tıp Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gülten Dinç, Bergama Çevre Platformu Başkanı Erol Engel, Paşaköy Muhtarı Hasan Çelik ile vatandaşlar katıldılar.

‘SUR'U VE HASANKEYF'İ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ’

EGEÇEP Yürütme Kurulu Üyesigazeteci-yazar Özer Akdemir tarafından yapılan basın açıklamasında; “Bugün çok sayıda ülkede Sur ve Hasankeyf antik kentleri üzerinde devam eden yıkım ve taşınmanın durdurulması için eş zamanlı olarak bir dizi eylem ve etkinlik yapılıyor. ‘28 Nisan Sur ve Hasankeyf için Küresel Eylem Günü’ ilan edildi. Bizler de, antik Anadolu'nun en önemli kentleri arasında yer alan Bergama'da Hasankeyf'in ve Sur'un sesinin duyurulması için bir araya geldik. Onlarca bilim insanının, arkeoloğun, yöre halkının çabası sonrası ortaya çıkarılan 1800 yıllık Allianoi antik kentinin, ömrü 50 yıllık bir baraja kurban verildiği bu topraklarda, "Sur yok olmasın, Hasankeyf sular altında bırakılmasın" diyoruz. Bu kentlerin yıkımının, taşınmasının ve satışının durdurulması için herkesi sorumluluk almaya ve bu kentleri sahiplenmeye davet ediyoruz. Bu sessizlik artık bir son bulmalıdır. Sur ve Hasankeyf yalnız bırakılmamalıdır!” denildi.

‘ALLİANOİ’NİN UNUTTURULMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ’

Basın açıklamasında ayrıca; “Yıllarca korumaya çabaladığımız, dünyanın en önemli antik sağlık yurtlarından birisi olan Allianoi'yimaalesef koruyamadık. Su perisinin yurdu Allianoi şimdi Yortanlı Barajı'nın suları altında an be an yok oluyor. Bunun utancı nesiller boyunca bu topraklarda anlatılacak. Ancak bizler, Allianoi'nin çocuklarımıza bir miras olarak kalması için mücadele eden yaşam savunucuları Allianoi antik kentinin unutulmasına, unutturulmasına izin vermeyeceğiz. Aradan kaç yıl geçerse geçsin, Allianoi'yi haksız-hukuksuz bir şekilde sular altında bırakanların yakasını bırakmayacağız!” ifadelerine yer verildi.

‘TARİHSEL, KÜLTÜREL VE ÇEVRESEL DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ’

Basın açıklamasına destek veren Türk Tıp Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gülten Dinç ise yaptığı konuşmada; “Biz Türk Tıp Tarih Kurumu’nun 80.yılı kutlama toplantısı için Bergama’da bulunuyoruz. 2500 yıllık bir tıp tarihi mirasını da görmeye geldik. Çok isterdik ki Allianoi’yi de görelim. Maalesef Allianoi sular altında. Ben bir Cerrahpaşa’lı olarak fakültemi de kaybetmek ile yüz yüzeyim. Tarihsel, kültürel ve çevresel tüm değerlerimize sahip çıkmak zorundayız. Buna Bakırköy Ruh Sağlığı Hastanesi, Darülaceze, Hasankeyf gibi hepsi dâhildir. Umarım bu sesimiz duyulur” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

