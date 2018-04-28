'Üniversiteleri bölen tasarı Meclisten geçse de üniversiteden geçmez'

Üniversiteleri bölen ve yeni üniversiteler ekleyen tasarının Çarşamba günü Meclise gelmesi bekleniyor. Üniversitelilerin tepkisi devam ediyor.

Üniversitelerin bölünmesine tepki gösteren İstanbul Üniversitesi öğrencileri, üniversitelerin içinin boşaltılmak istendiğini belirterek, “Tasarısı Meclisten geçse dahi üniversitelerden geçmeyecek, en güzel cevabı direnişle vereceğiz” diye konuştu.

Tasarıyla 4’ü vakıf olmak üzere; 20 yeni üniversite kurulacak.

EMRİVAKİ YAPILIYOR

Hiçbir şey ortada yokken bir anda üniversitelerinin bölüneceğini öğrendiklerini dile getiren İÜ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Öğrencisi Utku Çaybaş, “Üniversitelerin neden bölündüğüne, fakültelerin neden ayrıldığına dair hiç kimse bize açıklama yapmıyor. Bu yapılırken neden kimseye danışılmıyor? Biz bu üniversitelerin gerçek bileşenleri olan öğrenciler ve akademisyenler olarak buna karşı çıkıyoruz. Çünkü, kimse bize bir gerekçe göstermediği gibi aynı zamanda emrivaki yapılıyor. Özerk ve demokratik üniversitelerde bunun mümkün olmayacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

‘AKADEMİNİN İÇİ BOŞALTILMAK İSTENİYOR’

Tasarıdan yeni haberdar olduklarını söyleyen İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğrencisi Şilan Delipalta da, “Bizim karşımıza birkaç gün önce bir yasa tasarısıyla çıktılar. Bu tasarıyı üniversitenin gerçek sahiplerine; öğrencilerine, akademisyenlerine söylemeden gerçekleştirdiler. Buna karşı iki gün boyunca ana kapı önünde güçlü eylemler gerçekleştirdik. Bu yasa tasarısı tamamen akademinin içinin boşaltılması, üniversitelilerin mekansızlaştırılması yönünde bir hamledir. Ama üniversiteler bunu kabul etmez. Yasa tasarısı Meclisten geçse dahi üniversitelerden geçmeyecek” sözleriyle tepki gösterdi.

‘CEVABI DİRENİŞLE VERECEĞİZ’

Üniversitelerinin bölünmemesi için iki gündür eylem yaptıklarını söyleyen İÜ Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (HAYEF) Öğrencisi Yunus Çelik de, gençliğin gücünden korktukları için üniversiteleri bölmeye çalıştıklarını söyledi. “Üniversiteler kendini böldürtmez” diyen Çelik, “Öğrencisiyle, akademisyenleriyle üniversiteler bir bütündür. Tasarıya en güzel cevabı direnişle vereceğiz” dedi. (İstanbul/MA)

Tanı: Kontrolsüz bölünme | Tedavi: Cerrahpaşa’ya dokunma

‘Bölünmeden ziyade nitelikli eğitim verilmeli’

‘ÜNİVERSİTELERİ BÖLECEK YASA GERİ ÇEKİLMELİ’

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, TBMM’ye sunulan kanun tasarısında İstanbul Üniversitesinin ikiye bölünmesini kabul edilemez bir durum olarak niteledi. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin, üniversitenin ikiye bölünmesiyle kurulacak olan sağlık temalı ‘İstanbul Üniversitesi (Cerrahpaşa)’ isimli yeni üniversiteye bağlanmasının öngörüldüğüne dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi “Bu güne kadar Mühendislik Fakültesi, çok sayıda uluslararası bilimsel yayın ve projeler gerçekleştirmiştir. Bilimsel çalışmalar bakımından dünya çapında başarılı olan Mühendislik Fakültesinin İÜ’den ayrılmasının, gelecekte yetişecek öğrenciler ve bu başarıyı sağlayan öğretim elemanları üzerinde olumsuz etkileri olacaktır. Ülkemizin siyasetçileri, üniversitelerimizin özerk yapısına müdahale etmemelidir.” Yasanın direkt meslek gruplarını ve yeni mezun olacak meslektaşlarının geleceğini ilgilendirdiğine vurgu yapılan açıklamada “Bu yasanın acilen geri çekilerek, yasanın taraflarınca yeniden iyice tartışılarak oluşturulmasını oda olarak talep ediyoruz” denildi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Nisan 2018 15:01

www.evrensel.net