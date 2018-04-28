‘Bölünmeden ziyade nitelikli eğitim verilmeli’

İnönü Üniversitesi bünyesindeki bazı fakültelerin Turgut Özal Üniversitesine devredilmesine öğrencilerden tepki geldi.

Merdan ŞAHİN

Ozan ELMAS

Malatya

Aralarında İstanbul, Gazi ve İnönü Üniversitesinin de olduğu 10 üniversiteyi bölüp 15 üniversite kurma planına tepkiler devam ediyor. Bir tepki de üniversiteleri bölünerek yeni kurulacak Turgut Özal Üniversitesine dahil edilecek İnönü Üniversitesi öğrencilerinden geldi. Öğrenciler, bölünmeden ziyade nitelikli eğitim istedi.

Kanun tasarısıyla İnönü Üniversitesi bünyesindeki Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Battalgazi MYO ve Yeşilyurt MYO Turgut Özal Üniversitesine devrediliyor. Yeni Üniversite bünyesinde Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İşletme ve Yönetim Fakültesi ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi de kurulacak. İnönü Üniversitesi öğrencileriyle üniversitelerin bölünmesini konuştuk.

DAHA ÖNEMLİ SORUNLARI VAR

Hemşirelik Fakültesinde okuyan Enes, “Üniversitenin bölünmesinden ziyade nitelikli bir eğitimin verilmesi gerekir” dedi. Battalgazi MYO’da eğitim gören Mustafa ise iktidarın siyasi bir tavırla üniversiteleri böldüğünü düşünüyor. Gazetecilik bölümünde okuyan Mehmet de, “Üniversitelerin bölünmesi ayrıştırıcı bir durumdur. Doğru olduğunu düşünmüyorum. Üniversitelerin prestijini düşürüyorlar” dedi. Mühendislik Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi Mehmet “Türkiye’de üniversite mezunu iş bulamadığı ve atanamadığı için intihar ediyor. Bunun önüne geçilmesi lazım” diye konuştu. Eğitim Fakültesinden Mahsun “Sanki eğitim sistemimizde başka sorun yok da bir o sorunumuz varmış gibi geldi. Açıkçası böyle yapılarak herhangi bir üniversitenin sorunu çözülmez. Üniversite eğitiminde çok büyük sorunlar var. Mesela İnönü Üniversitesi öğrencileri olarak ulaşım sorunumuz var. Daha başka bir sorun ise aldığımız eğitimin yeterli olmadığıdır”dedi.

‘EĞİTİM SİSTEMİ DAHA DA BOZULACAK’

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Şahin de, “Üniversitelerin bölünmesi ile bozuk olan eğitim sistemi daha da bozulacak. Mevcut üniversitelere bağlı öğrenciler yerlerinden edilerek düzenleri bozulacak. Asıl meseleleri kendi iktidarları döneminde üniversite sayısını artırmış gibi göstererek eğitim seviyesinin yüksek olduğunu iddia etmek” dedi. Eğitim fakültesinden Ahmet “Yeni üniversiteler kurmayla eksiklikleri giderilmez ama öğrenci için bir ihtiyaçtır. Bu yüzden üniversitelerin bölünmelerine olumsuz bir adım diyemem”dedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 22:33

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