'Ankara’nın en büyük 1 Mayıs’ı olacak'

Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanı bir işçi, Evrensel'e yazdığı mektubunda tüm işçileri talepleriyle alanlarda olmaya çağırdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden bir işçi

Ben Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan bir işçiyim. 9 yıldır bu işyerinde çalışıyorum. 15 yıldır sistematik bir şekilde işçilere karşı yapılan haksızlık, kazanılmış olan hakların geri alınması, yapılan baskıcı bir hükümetin kaçınılmaz sonu olan yok olma evresindeki çırpınışlarının getirmiştir ve kendini ayakta tutabilmek alınan erken seçim kararı demokrasiye yapılan ihanettir. Tek adam rejimi (başkanlık=padişahlık), diktasının vermiş olduğu güç ile son demlerini yaşıyor. Çalıştığım işyerindeki işçi ve yöneticilerin yüzde 99’u muhafazakar, dindar bir kesim. Bu zamana kadar da işçilere karşı yapılan haksızlıkları örtbas etmek için din ve milli duygular pervasızca kullanıldı.

İktidar 16 yıldır 1 Mayıs emekçi ve işçi bayramı kutlamalarını çeşitli bahanelerle engellemeye çalışmıştır. OHAL’i de işverenler için, işçiler grev yapmasın diye kullandığını ulusal kanallarda dile getirmiştir. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Ekonomik sıkıntı geçim cenderesi ve baskılardan dolayı hangi düşünceden olursa olsun, tüm işçilerin bir araya gelerek Ankara Tandoğan’da bugüne kadar yapılan en büyük 1 Mayıslardan birine şahit olacağımıza inanıyorum. Din, dil, ırk, mezhep, ayrımı olmaksızın tüm işçi kardeşlerimizin ortak sorunlarımız doğrultusunda Ankara Tandoğan’daki 1 Mayıs’a bendinden boşalmış bir sel gibi geleceğine inanıyorum. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın işçi sınıfı!

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 22:56

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