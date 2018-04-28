'Seçim yaklaştıkça soru işaretleri artıyor?'

Kocaeli Derince'den bir işçi yazdı: 1 Mayıs, ülkenin hali derken hemen her gün fabrikada siyaset yapılıyor...

Derince’den bir işçi

Kocaeli

Merhaba Evrensel okurları,

Bu benim işçi olarak yazdığım ilk mektup, fabrikada çalışalı daha 2 hafta olmasına rağmen seçimler, 1 Mayıs, ülkenin hali derken hemen her gün fabrikada siyaset yapılıyor.

Milliyetçi muhafazakar işçilerin çoğunlukta olduğu fabrika da dikkatimi en çok işçilerin patrona duydukları minnet duygusu oldu. Çay molasında dışarı çıkarken ışığı kapatmayı unutunca bir işçinin yanıma gelip “Işıkları kapatmayı unutma patronun cebine zarar gelmesin” dedi, ben de bir ışıktan ne olur dediğimde bir başka işçi “Olur mu öyle şey patronun da cebine zarar gelmesin yoksa biz de çalışamayız” oldu. Emekleri karşılığında aldıkları paranın ki piyasa şartlarında asgari ücretin biraz üstü olan bu rakamlar için sanki patron tarafından verilen bir şansmış gibi algılamaları beni hem şaşırttı hem de patronun işçilere biz bir aileyiz hepimiz aynıyız söyleminin işçilere yansıması olduğunu düşünüyorum.

Son olarak bir başka konu da AKP’li işçilerin sürekli olarak Erdoğan’ın işçinin yararına olduğunu ve hakkını vermeyen patronla hükümetin hiçbir alakası olmadığını düşünmelerini de fabrika da genel bir durum olduğunu gördüm. Onlara Erdoğan’ın OHAL’i 7. kez uzatırken OHAL sayesinde işçilerin grev hakkını engelledik bunu patronlar için yaptık dediğini hatırlatınca cevap veremeyen işçi arkadaşlarımın zamanla kafalarında soru işaretlerinin özellikle de bu seçim döneminde artacağını düşünüyorum.

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 22:00

www.evrensel.net