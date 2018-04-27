İstanbul'da doktora silahlı saldırı

İstanbul Ataşehir’de özel bir tıp merkezinde çalışan doktor Rüstem Üçel, silahlı saldırıya uğradı.

İstanbul Ataşehir’de özel bir tıp merkezinde görevli çocuk doktoru Rüstem Üçel, uğradığı silahlı saldırı nedeniyle yaralandı. Alınan bilgiye göre, hastaneden çıktıktan sonra 34 SC 2444 plakalı otomobiline binmek üzere hastanenin yan tarafındaki otoparka giden Üçel'e, kimliği belirlenemeyen şahıs veya şahıslar tarafından silahla ateş edildi.

Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar olay yerinden motosikletle kaçarken doktor, çevredekilerin yardımıyla görev yaptığı hastaneye getirildi. Burada ilk müdahalesi yapılan Üçel, daha sonra Çapa Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, otoparkta çok sayıda boş kovan bulurken, başka araçlara da kurşun isabet ettiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 20:39

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