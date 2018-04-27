İzmit Gültepe Cemevinde 1 Mayıs etkinliği yapıldı

Yapılan etkinlikte, "OHAL'le grev yasaklayanlardan hesabı 1 Mayıs'ta 24 Haziran'da soracağız" denildi.

İzmit Gültepe Cemevinde 1 Mayıs öncesi yapılan halk toplantısında Gültepe Cemevi Başkanı Serkan Saliş, Emek Partisi (EMEP) İl Başkanı Arzu Erkan ve Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği Yöneticisi Gözde Meydan konuştu.

Gültepe Cemevi Başkanı Serkan Saliş, Gültepeli vatandaşlarla çeşitli etkinliklerde buluşmaya çalıştıklarını belirterek, “Bizler yan yana gelmeye devam edeceğiz. Bu 1 Mayıs bizler için çok önemli. Erken seçim öncesi emekçiler alanda olacak, biz de öncesinde yana yana gelerek sorunlarımızı tartışalım istiyoruz” dedi.

İşçi ve emekçilerin önünde cevap vereceği iki alan olduğunu vurgulayan EMEP İl Başkanı Arzu Erkan “Bizim 1 Mayıs’ta ve 24 Haziran’da iki cevabımız olmalı. OHAL’i grevleri yasaklamak, insanların geleceği ile oynamak için kullananlara, alanlarda ve sandıkta cevap vereceğiz” diye konuştu.

Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği Yöneticisi Gözde Meydan ise OHAL’in kadınlar üzerindeki etkilerine değindi. Meydan, “Kadınlar bu dönemde canıyla, yaşam hakkıyla tehdit ediliyor. Bu tablo karşısında bulunduğumuz her alanda mücadele etmekten başka çaremiz de yok” dedi.

Konuşmaların ardından vatandaşlar da söz alarak görüşlerini belirtti. Adalete olan inancını yitirdiğini belirten bir vatandaş, “Anayasa Başkanı Cumhurbaşkanı karşısında el pençe divan duruyorsa, tarlalara gidilip çay toplanıyorsa bu insanlar ne yapsın? Kendi gücümüzden başka bir şeyimiz yok” dedi. Bir başka vatandaş ise “Çalıştığımız yerlerde tepkilerimizi konuşarak ifade edemiyoruz. Karşılığı ya gözaltı, ya tutuklama oluyor. O yüzden birlik olmalıyız” dedi.

Konuşmaların ardından 29 Nisan Pazar günü EMEP’in düzenleyeceği 1 Mayıs etkinliğine ve 1 Mayıs günü saat 10.00’da Gebze’de gerçekleştirilecek mitinge çağrı da yapıldı. (Kocaeli/EVRENSEL)

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