Sezai Temelli: Bizi hesaba katmayanların Saray’dan farkı yoktur

HDP Eş Genel Başkanlarından Sezai Temelli, seçim çalışmaları kapsamında Mardin Kızıltepe’de, Pervin Buldan ise Ağrı'da halkla buluştu.

24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında Mardin’in Kızıltepe ilçesinde gelen Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisi tarafından düzenlenen halk buluşmasına katıldı. Birçok HDP’li vekilin de eşlik ettiği Temelli, Akçaköy girişinde HDP ve DBP’liler tarafından kitlesel bir şekilde karşılandıktan sonra, kent merkezinde büyük bir konvoy eşliğinde tur attı. Temelli ve beraberindekiler ardından HDP ilçe binası önünde kendisini bekleyen yurttaşlar ile bir araya geldi.

Yoğun önlemlerin alındığı alanda halka hitap eden Temelli, tutuklu vekilleri hatırlatarak, “Onlar özgür olana kadar bizler 7/24 çalışacağız” dedi. Kadınlar ve gençlere, “Türkiye çıkmaz bir yola sürüklenmiştir” diye seslenen Temelli, “Türkiye huzur ve barışını kaybetmiştir. O huzuru, barış ve demokrasiyi birlikte inşa edeceğiz. 24 Haziran Türkiye halkları için büyük bir fırsattır. Hepimiz, hep birlikte ortak vatanımızda demokratik cumhuriyeti inşa etmek için 24 Haziran’da sandıklarımıza, geleceğimize ve oyumuza sahip çıkacağız” şeklinde konuştu.

Birlikte mücadele ile şiddet ve baskının üstesinden gelinebileceğine dikkat çeken Temelli, “Bundan kimsenin şüphesi ve kaygısı olmasın. HDP gelir, barış gelir. HDP gelir, umut gelir. İşte HDP yine geldi” dedi.

‘BU ÜLKENİN IŞIĞI SÖNMESİN DİYE İKTİDARA GELECEĞİZ’

Konvoylarının polisler tarafından engellenmesine tepki gösteren Temelli, iktidarın ülkedeki bütün kamu kurumlarını çürüterek, bütün değerlerine saldırdığını vurguladı. “Bu çürümeye, ülkenin uçurumdan sürüklenmesine dur dememiz lazım” diyen Temelli, “Eğer uçurumdan düşecek biri varsa o da bu iktidar olsun. Bu iktidarın gitme zamanıdır. Bu ülke bu iktidarı gönderecektir. Biz önümüzdeki iki seçimden de başarılı bir şekilde çıkacağız. Biz başarılı bir şekilde çıkacağız ki bu ülkenin önü açılsın. Biz başarılı çıkacağız ki bu ülkeye demokrasi ve barış gelsin. Bu bereketli topaklara huzur gelsin. Kimsenin ışığı sönmesin diye biz iktidara geleceğiz” ifadelerini kullandı.

‘SAVAŞ POLİTİKALARI İLE HALKIN HAKKI GASP EDİLİYOR’

DEDAŞ tarafından birçok köyde yaşanan elektrik kesintilerine de değinen Temelli, bunun esnaf ve işçiye zulüm olduğunu söyledi. Bunu engellemenin yolunun mevcut iktidardan kurtulmak ve halkın iktidarını var etmekten geçtiğini vurgulayan Temelli, “Bunlar müteahhitler, elektrik şirketleri ve madencilerle birlikte halkı sömürüyorlar, doğamızı talan ediyorlar. Bu madenciler ve müteahhitlerden kurtulmaya var mısınız?” diye sordu.

Bölgedeki yurttaşların yoksul ve mağdur olduğuna dikkat çeken Temelli, şunları söyledi: “Çünkü savaş politikaları ve düşmanca tutumla, halkımızın hakkı gasp edilmeye devam ediyor. Çiftçinin hakkı olan parayı, daha buraya gelmeden Ankara’da elektrik şirketinin hesabına geçiriyorlar. Bunların derdi halk değil, ülkenin refahı değil. Dertleri; kendi ampulleri yansın, kendi damatları zengin olsun ve cepleri dolsun. Bugün en büyük işsizlik oranı Mardin’de, Urfa’da, Kürt illerinde. Ama bunu dile getirdiğimizde, ‘Meclis’te Kürt illeri diyemezsiniz’ diyorlar.”

‘BİZİ HESABA KATMAYANLARIN SARAYDAN BİR FARKI YOKTUR’

Kürt sorunu çözülmeden ülkedeki demokrasi sorununun çözülemeyeceğinin altını çizen Temelli, “O yüzden Kürt sorununu hep birlikte çözeceğiz. Türkiye’nin her yerinden temsiliyetle çözeceğiz. Emekçilerle, öğretmenlerle, doktorlarla çözeceğiz” mesajı verdi. Mevcut anayasa değişikliğinin Türkiye’ye herhangi bir çözüm getirmeyeceğini dile getiren Temelli, “Bu değişiklik Türkiye’nin içinde bulunduğu sorunları derinleştirmiştir. Bu değişikliği kabul etmiyoruz. Biz tüm kurum ve yönetimimizle bu yüzden bir çözüm anayasası yapacağız. Bir toplumsal sözleşme yapacağız. Bunu gerçekleştirecek olan da HDP’nin adayıdır. Bizim adayımız Türkiye’nin adayıdır. Bizim adayımız bu ülkenin türkülerini söyleyendir. Böyle bir programla önümüzü açacağız. Artık Türkiye’nin her yerinde HDP var. HDP en güçlü şekilde de parlamentoda yer alacaktır. Yerelin sesini ve siyasetini parlamentoya taşıyacağız. Bizi hesaba katmayanların Saray’dan bir farkı yoktur. Biz halkın arasındayız” diye konuştu.

‘YARIM BIRAKTIĞIMIZ İŞİ 24 HAZİRANDA TAMAMLAYACAĞIZ’

7 Haziran seçimlerinde yarım bıraktıkları işi 24 Haziran seçimlerinde tamamlayacaklarını vurgulayan Temelli, konuşmasını şu sözler ile sonlandırdı:

“Şifre 7/24’dür. 7/24 çalışacağız. Bu şifreyi kimse unutmasın. Kapı kapı, ev ev bu şifreyi herkese anlatacağız. Biz umudun yolcularıyız. Biz yürüdükçe demokrasi ve barışın yolu açılır.”

BULDAN: AĞRI’DA 4-0 YAPACAĞIZ

Fotoğraf: Sıtkı Yıldız/AA

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise seçim çalışmaları kapsamında Ağrı’da halka seslendi. Atanan kayyımların politikalarını eleştirerek, Ağrı’da 4-0 yapacaklarını söyleyen Buldan, “Kayyımları buradan silip süpürdükten sonra Ehmedê Xanî’nin heykelini Doğubayazıt ve Ağrı meydanına dikeceğiz” dedi.

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP), baskın seçim etkinlikleri kapsamında düzenlediği halk buluşmaları Ağrı ile devam etti. Doğubayazıt’ın ardından Ağrı’ya geçen HDP’liler, Belediye Düğün Salonu’nda yapılan halk buluşmasında binlerce yurttaşla buluştu. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, DTK Eş Başkanı Berdan Öztürk, yerine kayyım atanan Ağrı Belediye Eş Başkanı Sırrı Sakık, HDP PM üyeleri ve il eş başkanları ile yöneticileri salonda büyük bir coşku ile karşılandı.

SIRRI SAKIK: BAŞIMIZ AĞRI HALKININ KARŞISINDA DİK

Burada konuşan Sırrı Sakık, “Buraya 4 yıl önce gelmiştik. Siz Serhatlılar öyle bir güç yarattınız ki onlar ilk yenilgiyi burada yaşadılar. Ağrı verdiği ilk kararla şu mesajı vermek istedi; ‘Ey beni yönetenler artık ben bu coğrafyada kan gözyaşı, ölüm istemiyorum.’ Ama ne yazık ki bu mesaj doğru anlaşılmadı. Biz 4 yıl boyunca belediyecilik örneği yarattık. Sokakta dolaşan her yurttaşımız dönüp bize dua etti. Ama akbabalar, düzen partisinin peşinde dolaşanlar yalan yanlış şeyleri Ankara’ya götürdüler. Hiçbirinin derdi Ağrı halkının derdi olmadı olmaz da. Bizim size ilk günden bu yana bir sözümüz vardı, paranızı çalıp çırpmayacağız demiştik. Ben Erdoğan’dan Bahçeli’den de eski bir siyasetçiyim elbette konuşacağız elbette siyaset yapacağız. Başımız dik Ağrı halkının karşısındayız. Biz onlardan bir borç batağı aldık ve hepsini ödedik. Giderken 20 trilyondan fazla para bıraktık; ama öyle alelacele ihaleler yaptılar ki o paranın nereye gittiğini kimse bilmiyor” ifadelerini kullandı.

‘AĞRI HALKI HİÇBİR ZAMAN DİZ ÇÖKMEDİ’

Daha sonra konuşmasını yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Ağrı halkı hiçbir zaman taviz vermeyen, eğilmeyen bir halktır. Ancak yaşanan acılara rağmen Ağrı halkı kendisini yönetenlerin önünde diz çökmedi. Ağrı halkı Erdoğan’ın önünde diz çökmedi çökmeyecektir. Bu kente gelip oy isteyecek olanlar hiçbir zaman vadettiklerini yapmadı. Her gelen hastane sözü verdi, ama o hastane yıllardır yapılmadı. En son yapımı durduruldu. Biz biliyoruz ki Ağrı halkı hastane de, yayla da, yol da istiyor. Hastane yatırımını durduranlara sesleniyoruz; verdiğiniz hangi sözü yerine getirdiniz. Ağrı halkına gelip doğal gaz sözü verenler hani doğalgaz hattınız nerede? Ağrı’ya tam gaz gelenler hiçbir sözünü yerine getirmeden geri döndüler” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır’da kapı önlerine bırakılan kömürleri hatırlatan Buldan, “Başladılar kömür makarna dağıtmaya. Şaşırmayın, Ağrı’ya gelip kömür makarna dağıtmaya başlayacaklar. Ağrı halkının, sizin vereceği makarnaya kömüre karnı tok. Evet seçilen siyasetçileri cezaevine attılar, onların yerine kayyım atadılar. Bizim değerlerimize hakaret edecek şekilde davrandılar. Ağrı halkı bunun hesabını soracak” şeklinde konuştu.

‘EHMEDÊ XANÎ’NİN HEYKELİNİ YENİDEN DİKECEĞİZ’

Doğubayazıt Belediyesi’ne atanan kayyımın Ehmedê Xanî’nin büstünü yıkmasını hatırlatan Buldan, “Siz o heykeli bir beton yığını olarak görebilirsiniz; ama Kürt halkının yüreğinden beyninden asla silemeyeceksiniz. Bir kez daha söz veriyoruz, kayyımları buradan silip süpürdükten sonra Ehmedê Xanî’nin heykelini Doğubayazıt ve Ağrı meydanına dikeceğiz. Kürt halkının değerleri yine burada olacak. Bizim için çok önemli bir fırsat var önümüzde, 24 Haziran elimizden aldıklarını geri almak için bir fırsattır. Hiç kimse HDP’yi sandığa gömmeği hayal etmesin, rüyanızda görürsünüz. Buraya gelip aday olanlara sesleniyorum, çantanızı pılınızı pırtınızı toplayın gidin size buradan ekmek çıkmaz. Kadınlara, gençlere sesleniyorum herkes HDP’den aday olsun, bizim hepsine kapımız açıktır” dedi.

Buldan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Barış ve demokrasi sürecini bitirenler ilk provokasyonu Ağrı’da denedi. Ama Ağrı halkı izin vermedi. İkinci plan Ceylanpınar’da hayata geçirildi ve bu süreci bitirdiler. Barış ve demokrasi sürecini bitirenler ayrıca HDP’nin milletvekillerini belediye başkanlarını cezaevlerine attılar. İşte bu süreçte daha güçlü daha kalabalık 200 milletvekili ile Meclis’te onlarla mücadele edeceğiz. Biz gittiğimiz her yerde onları tabela partisi yapacağız. Özellikle Ağrı’da 4-0 yapacağız. Cumhurbaşkanı adayımız, sizinle gülen, sizinle mücadele eden, sizinle türkü söyleyen, sizinle saz çalan bir arkadaşımız olacak. Milletvekili adaylarımız da Ağrı halkı kimi istiyorsa o olacak, gönlünüzde kim varsa tercihiniz kimden yana ise onu aday olarak göstereceğiz. Bugünden sonra bütün Ağrı halkını seferber olmaya çağırıyoruz.” (MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 19:56

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