İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde binlerce işçi grev sürecinde

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki kadrolu işçilerle bağlı kuruluşları olan İZSU, Eshot, İzbeton, İzulaş ve İzbelcom'da çalışan 5 bin 500'e yakın işçiyi ilgilendiren ve 2018-2020 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmeleri tıkandı. Belediye-İş 1, 2, 3 ve 6 Nolu Şubelerinin enflasyonun yüzde 3-4 puan üstündeki artış talebine karşı belediye bürokratları yüzde 8 önerisinde bulununca anlaşma sağlanamadı.

Arabulucu süreçleri 2 Mayıs tarihinde tamamlanacak ve grev süreci işlemeye başlayacak. Ancak İzulaş ve İzbelcom şirketleri grev yasağı kapsamında olduğu için sözleşmeler Yüksek Hakem Kurulu'na gitti. Grev yasağı kapsamında yaklaşık bin 800 işçi bulunuyor. Önümüzdeki hafta bir anlaşma sağlanamazsa Belediye-İş Şubeleri ortak bir şekilde sokağa inecek.

‘YÜZDE 8'İ ONAYLAMAMIZ BEKLENMESİN’

Tıkanan TİS’lerle ilgili bugün Belediye-İş şubeleri ortak açıklama yaptı. İşyeri temsilcilerinin de katıldığı sendika binasındaki basın toplantısında metni okuyan 2 Nolu Şube Başkanı Metin Şanlı, belediye yönetiminin diyalog yolunu kapattığını belirterek “Hiç kimse, kâğıt üzerinde enflasyon oranı yüzde 13, gerçek enflasyon oranı ise yüzde 20- 25 iken, emekçilerin yüzde 8’lik artışı onaylamasını beklemesin. Bizleri ve çocuklarımızı açlığa yoksulluğa mahkum eden hiçbir anlaşmanın içinde olmadık, olmayacağız. Bizden size tavsiye, emekçilerin sabrını test etmeyin. Bizleri fazla zorlamayın, bu baraj patlarsa, selin kimi götüreceği belli olmaz” dedi.

‘AKP İKTİDARININ YÜZDE 8 ZULMÜ DAYATILIYOR’

Belediye emekçilerinin huzursuz olduğunun da altını çizen Şanlı şunları söyledi: “Bizler üyelerimizin bu tür ikilemlere girmeden, daha huzurlu ve verimli bir şekilde çalışmasını, İzmir halkına daha da iyi hizmet vermelerini istiyoruz. Geleceği konusunda kafasında belirsizlik olan, soru işaretleri olan, hayat pahalılığından, zamlardan bunalan emekçilerin daha iyi hizmet vermesi beklenemez. Sendika olarak Sayın Aziz Kocaoğlu'ndan istediğimiz açık ve nettir. AKP iktidarının taşeron işçilere yaptığı yüzde 8 zulmünü, dayatmasını bize yapmayın, bunu teklif etmek, gündemde tutmak size yakışmaz, bunu kabul etmek de biz İzmirli emekçilere yakışmaz” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

İzmir Büyükşehir’de kamu sendikalarının TİS eylemleri devam ediyor

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 15:27

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