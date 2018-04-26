Gazi'de 'Üniversiteme dokunma' eylemi

Üniversitelerin bölünüp, köklü üniversitelerin fakültelerinin ayrılmasına bir tepki de Gazi Üniversitesi’nden geldi.

Öğrenci ve öğretim üyelerinin bir araya geldiği eyleme rektörlük ve MHP’li ÖTK temsilcileri müdahale etti ve öğrencilerin dağılmasını istedi.

Tüm müdahalelere rağmen Gazi Üniversitesi öğrencileri, üniversitedeki 9 fakültenin bölünerek Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne katılmak istenmesini protesto etti. Rektörlük binası önünde yapılan eylemde ‘Gazi bizimdir bizim kalacak’ sloganı atıldı.

ÖĞRENCİLERE ÜNİVERSİTE ROZETİ

Eylemde konuşan Prof. Dr. İhsan Erdoğan, 1926’da temelleri atılan üniversitelerinin, Türkiye’nin bütün yüksek öğretim kurumlarına hizmet eden bir kurum olduğunu dile getirdi.

Fotoğraf: Evrensel

Gazi Üniversitesi’nin, kurulduğu andan itibaren önemli işlevler üstlendiğini dile getiren Erdoğan, “Şimdi ne yazık ki bu kurum bölünerek küçültülmeye çalışılıyor” dedi.

Erdoğan, üniversitenin küçültülerek değerlerinin ortadan kaldırılmak istendiğine dikkat çekti ve öğrencilere Gazi Üniversitesi rozeti takarak bunu ömürlerinin sonuna kadar taşıma çağrısında bulundu. (Ankara/EVRENSEL)

Üniversiteme, fakülteme dokunma!

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Nisan 2018 16:03

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